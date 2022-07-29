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Selçuk Üniversitesi Elektrikli Aracı, TEKNOFEST'te Görsel Tasarım Ödülü’nün sahibi oldu

İHA

Selçuk Üniversitesi Elektrikli Aracı, TEKNOFEST'te Görsel Tasarım Ödülü’nün sahibi oldu

Selçuk Üniversitesi Milli ve Yerle Sancak Topluluğu (MYS) Sancak Takımı, TEKNOFEST çerçevesinde düzenlenen TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda “Alparslan” isimli elektrikli aracı ile “Görsel Tasarım Ödülü”nün sahibi oldu.
Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren MYS Sancak Takımı Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Hakan Terzioğlu, yaptığı açıklamada takımın ElektrikElektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Endüstriyel Tasarım öğrencilerinden oluştuğunu söyledi. TÜBİTAK tarafından düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nın TEKNOFEST çerçevesinde gerçekleştirildiğini ifade eden Terzioğlu, Selçuk Üniversitesi olarak iki yıldır “elektromobil” ve “hidromobil” kategorilerinde yarışmalara katıldıklarını belirtti.
Terzioğlu, ekip çalışmalarını 10 ay boyunca yoğun bir şekilde Teknoloji Fakültesi ile Otomotiv Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezinde gerçekleştirdiklerini anlattı. Terzioğlu, “Aracımızın üretiminde ilk olarak Endüstriyel Tasarım ve Makine Mühendisliği öğrencilerinin birlikte çalışmaları sonucunda CFD değeri düşük ve Görsel Tasarım Ödülü’ne aday bir araç tasarlamak için 4 ay çalıştık. Bunun sonucunda ortaya çıkan tasarımın üretimi yaklaşık 4 ay boyunca devam etti ve üretim süreci içerisinde de tasarımda ufak dokunuşlar gerçekleştirdik. 'Alparslan' ismini verdiğimiz aracımızı son haline kavuşturduk. Aracımızın tasarımı sırasında aynı zaman dilimi içerisinde Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerimiz; şase, süspansiyon gibi mekanik aksamların tasarımını, analizini ve analiz sonuçlarına göre Üniversitemiz imkanları ve sanayideki işleme merkezlerini kullanarak gerçekleştirdi. Mekanik aksamla ilgili çalışmalarla eş zamanlı olarak HUB Motor Tasarımı, Batarya Denetim Sistem Tasarımı, Yerleşik Şarj Birimi Tasarımı, Sürücü Devre Tasarımı ve Araç Kontrol Sistem Tasarımı olmak üzere 5 farklı alanda ElektrikElektronik Mühendisliği öğrencileri çalışmalarda bulundu. Bu çalışmalar sonucunda yarışmada 3 yerlilik alan 4 tasarım, öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirildi” diye konuştu.
Dr. Öğr. Üyesi Terzioğlu, “Alparslan”ın Konya’daki üniversiteler arasında TEKNOFEST’te piste çıkan tek araç olma özelliğine sahip olduğunu aktardı. Aracın, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce de desteklendiğini kaydeden Terzioğlu, Selçuk Üniversitesi ailesinin aracın hayal aşamasından ödül aşamasına kadar tek yürek olduğunu dile getirdi. MYS Sancak Takımı'nın çalışmalarına ilk günden itibaren destek veren Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy başta olmak üzere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Otomotiv Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Süleyman Neşeli'ye teşekkür etti.

“Çalışınca, sahiplenince şehrimizi gururlandırmaya devam edecekler”
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, MYS Sancak Takımı'nı TEKNOFEST başarısından dolayı tebrik eden Aksoy, “Selçuk Üniversitesi olarak ülkemizin milli teknoloji hamlesine katkı sağlayacak, milli ve yerlilik esasına dayalı, bilinçli ve donanımlı gençler yetiştirmeyi önceliyoruz. Bu sebeple TEKNOFEST çerçevesinde düzenlenen TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda elde ettiğimiz başarıyı Üniversitemiz için bir dönüm noktası olarak görüyorum. Elektrikli aracımız ‘Alparslan’ın hazırlanma aşamasından Görsel Tasarım Ödülü'ne layık görülmesine kadar geçen süreçte öğrencilerimizle birlikte sahada aynı heyecanı yaşamak ise Üniversitemizin tüm bileşenleriyle bir aile olduğunu bir kez daha ortaya koyması bakımından ayrıca önemliydi. Ancak bu başarının şehrimiz nezdindeki anlamını da göz ardı etmemek gerekiyor. Çünkü üniversiteler, şehirlerin benliğini yansıttığı gibi aynı zamanda bu benliğin oluşmasında etkileyici konumdadır. Yani bir bakıma şehir ile üniversite arasında birbirini besleyen bir ilişki mevcuttur. Dolayısıyla Üniversitemizin bu başarısını, Konya’mız için de aşılan bir eşik ve geleceğe bir atılım olarak değerlendirmek gerekiyor. Selçuk Üniversitesi olarak bundan sonra da öğrencilerimizi, ülkemizin milli teknoloji hamlesine katkı sunmaları noktasında ve artan oranda desteklemeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki hep birlikte çalışınca ve onları sahiplenince öğrencilerimiz, alanında uzman hocalarımızın danışmanlığında ulusal ve uluslararası başarılar elde etmeye ve hem Üniversitemizi hem de şehrimizi gururlandırmaya devam edeceklerdir” dedi.

“Bilinçli, donanımlı mühendisler yetiştirme hedefindeyiz”
Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hedefleri doğrultusunda bilinçli ve donanımlı mühendisler yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten Taşdemir, “Fakültemiz, üniversitesanayi iş birliğini esas alarak araştırma ve geliştirme projeleri ile sanayiyi destekleyip endüstri ve iş hayatının problemlerine uygun çözümler üretmeye devam ediyor. Üniversitemiz adına Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’na katılan, özveriyle gece gündüz çalışan başta takımlarımızın danışman hocaları olmak üzere tüm ekip üyelerimizi, öğrencilerimizi en içten duygularımla kutluyorum. Fakültemiz, ülkemizin milli teknoloji hamlesi hedefi doğrultusunda çalışmalarına destek vermek ve bu bilince sahip öğrenciler yetiştirmek konusunda her geçen gün çalışmalarını ve desteklerini arttırıyor” diye konuştu.

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