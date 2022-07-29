Görme engelli çiftin evlilik heyecanı

Konya’da ailelerinin aracılığıyla tanışan doğuştan görme engelli olan genç çift, dünya evine girdi. Damat Bayram Barış, “Biz engelli olmamıza rağmen mutlu olacağımıza inanıyoruz” dedi.

Konya’da doğuştan yüzde 75 görme engelli olan 27 yaşındaki Bayram Barış’ı annesi Hatice ile babası Yahya Barış, yüzde 90 görme engelli Hacer Ergün (27) ile tanıştırdı. Evlenmeye karar veren genç çift aşkın engel tanımadığını göstererek dünya evine girdi. Düzenlenen nikah törenine gelen sevenleri de çifti mutlu gününde yalnız bırakmadı.



“Biz engelli olmamıza rağmen mutlu olacağımıza inanıyoruz”

Akrabalarının desteği ile eşi Hacer Ergün’le tanışarak evlenmeye karar verdiklerini anlatan Bayram Barış, “Akrabalarımızın vasıtasıyla tanıştık. Ailelerimiz birbirini biliyordu ama biz birbirimizi tanımıyorduk. Tanıştıktan sonra biz anlaştık bu yola girdik. Şu an heyecan mutluluk içerisindeyiz. Engelli arkadaşlara da diyorum ki, engelsizsiniz, biz engelli olmamıza rağmen mutlu olacağımıza inanıyoruz. Tüm Türkiye ve Dünya’daki engellilere sesleniyorum engelsizsiniz” dedi.

Bugünün en mutlu günü olduğunu ifade eden Hacer Ergün de, “Heyecanlıyız, mutluyuz. İnşallah bu günden sonra da bir ömür mutlu olacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesi Başkan Yardımcısı Aşır Özcan, “Biz üyelerimizin her zaman yanında olarak mutluluklarına destek olmak istiyoruz. Bu noktada dernek üyemiz Bayram ve Hacer kardeşlerimizin evlilik gibi kutsal değerlerimizden olan evlilik müessesine attıkları ilk adımda arkadaşlarımızla birlikte şahitlik edeceğiz. Arkadaşlarımıza bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Birbirlerine bir ömür destek olmalarını temenni ediyorum. Diğer evlilik çağı gelmiş engelli kardeşlerimizi de evlenmeye davet ediyorum. Evlilik dinimizde de önemli değere sahiptir. Toplum olarak mutlaka buna sahip çıkmamız gerekiyor. Gelecek nesillerimize de taşımak için bütün gençlerimizi davet ediyorum” diye konuştu.

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