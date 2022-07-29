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Muharrem İnce: 6'lı masanın adayı olayım ama bu sefer şartlarım var

DHA

Muharrem İnce: 6'lı masanın adayı olayım ama bu sefer şartlarım var


İsmail AKKAYASalih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı'nı eleştirerek, "Aday bulamıyorsanız Muharrem İnce burada. Getirin 6'lı masanın adayı olayım ben. Sıkıntı yok. Ama şartlarım var. Bak şartlarımı söyleyeyim; geçen sefer acemiliğime geldi. Bu sefer şartlarım var'' dedi. 
Mersin'in Erdemli ilçesine giden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Konya'da mola verdi. Cuma namazı sonrası Mevlana Meydanı'ndan basın açıklaması yapan İnce, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının belli olduğunu, Millet İttifakı'nın ise adayının belli olmadığını belirtti. Millet İittifakı'nı eleştiren İnce, şunları söyledi:
''Cumhur İttifakı'nın adayı belli, Erdoğan. Millet İttifakı'nın adayı belli değil. Bakın şimdi ben, Millet İttifakı'na 6'lı masaya sesleniyorum;  2018'de Sayın Kılıçdaroğlu aday olması gerekirken olmadı. Sayın Akşener aday oldu. Yüzde 7,5 oy aldı. Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu, Erdoğan'ı destekledi. Sayın Uysal da Sayın Akşener'i destekledi. Sayın Karamollaoğlu zaten kendisi adaydı. Bunların içinde en çok oyu alan benim. Hepsi partisinden daha az oy aldı. Ben partimden 8 puan fazla oy aldım. Aday bulamıyorsanız Muharrem İnce burada. Getirin 6'lı masanın adayı olayım ben. Sıkıntı yok. Ama şartlarım var. Bak şartlarımı söyleyeyim; geçen sefer acemiliğime geldi.''
ŞARTLARINI SIRALADI 
Millet İttifakı'nın adayı olmak için şartlarını açıklayan İnce, ''Bu sefer şartlarım var. Bir, partilerinize hazineden gelecek olan parayı kampanyada harcayacaksınız. Kasada tutup kurultay kazanmak için harcamayacaksınız. İkincisi benim afişlerimi asacaksınız sokaklara. Kendi afişlerinizi asmayacaksınız parti başkanı olarak. Parti başkanının afişi asılmaz. Cumhurbaşkanı adayının afiş asılır. Üçüncüsü 12 bin sandığı boş bırakmayacaksınız. 12 bin sandığı boş bırakıp sonra seçim gecesi 'neredeydin?' diye trollerine saldırtmayacaksın. Namuslu olacaksınız. 12 bin sandığı boş bırakmayacaksınız. iftira atmayacaksınız, sisteminiz çökmesine rağmen, 12 bin sandığı boş tutmanıza rağmen sanki sandıkları cumhurbaşkanı adayı koruyacakmış gibi kimseye iftira atmayacaksınız. Bir tane daha söylüyorum, sandığa gittiniz mi, cumhurbaşkanı adayınıza oy vereceksiniz. Başka yerlere oy vermeyeceksiniz. Derdiniz Türkiye'ye ise, derdiniz memleket ise ben buradayım. Derdiniz koltuk ise gene işinize yarar. Ben kazanırsam koltuğunuzda oturursunuz. Ben kaybedersem gene koltuğunuzda oturursunuz. Koltuğunuz da ortada. Bakın bu şartları sağlarsak size garanti ediyorum yüzde 65 ile  seçimi alırım.  Dolar 4,5 lirayken yüzde 31 aldım. Dolar 18  lira oldu. Bugün herkes ona güveniyor zaten. 2018'de cesareti olmayanları bugün cesaretinin olması, doların 18 lira olmasından kaynaklanıyor.  Ama kazın ayağı öyle değil'' diye konuştu. (DHA)
 DHA-Politika Türkiye-Konya İsmail AKKAYA Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-07-29 14:56:09

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