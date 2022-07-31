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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meram’da Düz Bisiklet Yarışları heyecanı sürüyor

İHA

Meram’da Düz Bisiklet Yarışları heyecanı sürüyor

Konya’ın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından çocuklara yönelik düzenlenen Düz Bisiklet Yarışları’nın startı bu hafta sonu Kovanağzı ve Gödene mahallelerinde verildi.
Meram Belediyesi tarafından ilçe genelindeki mahallelerde düzenlenen Düz Bisiklet Yarışları coşkusu bu kez Kovanağzı ve Gödene mahallelerinde yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda 4 mahallede düzenlenen yarışlar hafta sonu Kovanağzı ve Gödene Mahalleleri ile devam etti. Yarışları, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Nurettin Kirpiksiz, AK Parti Meram İlçe Teşkilatı yöneticileri, muhtarlar ve mahalle sakinleri yerinde takip etti. Çocuklara yönelik düzenlenen yarışlar 3 farklı kategoride gerçekleşti. Etkinlikte minikler, dereceye girmek için kıyasıya mücadele ederken, aileler ise heyecandan yerlerinde duramadı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, böylesine güzel bir organizasyonu gerçekleştirdiklerinden dolayı Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’a teşekkür ederek, Başkan Kavuş ile birlikte ilçede eğitim öğretim gören 77 Bin öğrenciye farklı etkinlik ve programlarla hitap etmeye çalıştıklarını belirtti. Koca, yarışlara katılan tüm çocukları kutlayarak sözlerini sonlandırdı.

"Mahallelerimizdeki heyecana tanıklık ediyoruz”
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Düz Bisiklet Yarışları’nın Meram’da geleneksel hale geldiğini belirterek, “6 mahallemizdeki bisiklet yarışlarımızı tamamladık. Önümüzdeki haftalarda 4 mahallemizde daha yarışlarımızı gerçekleştireceğiz. İnşallah önümüzdeki yıllarda mahalle sayımız daha da artacak. Bu vesileyle hemşehrilerimizle renkli bir etkinlikte de bir araya gelmiş oluyoruz. Yarışlara katılan tüm çocuklarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde görüş belirtti.
Düzenlenen bisiklet yarışları sonrası dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

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