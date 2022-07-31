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Konya Ovası'nda 55 bin dekarlık alanda havuç hasadı başladı

İHA

Konya Ovası'nda 55 bin dekarlık alanda havuç hasadı başladı

Türkiye’nin havuç ihtiyacının yaklaşık yüzde 65’ini karşılayan Konya’da üretim ağı bu yıl tahmin edilen raporlara göre yaklaşık 385 bin ton olması bekleniyor. Tarlalardan makinelerle sökülen havuç, ince bir el emeğinin ardından torbalanarak satış için yola çıkıyor.
Konya’nın merkez Meram ilçesine bağlı 6 bin nüfuslu Kaşınhanı Mahallesi, bu yıl ekimi yapılan havuç hasadına başlayarak yaklaşık 385 bin ton havuç üretimi yapılması bekleniyor. Yöredeki çiftçiler, ekimini yaptığı havuçların yaklaşık 120 gün boyunca bakımını yapıyor. Temmuz ayının son haftasında başlayan havuç söküm işlemiyle yoğun bir çalışma temposu başlıyor. Tarladan makineler yardımıyla sökümü yapılan havuçlar, kamyonlarla fabrikaya getirilerek yıkama havuzuna dökülüyor. Burada yaklaşık yarım saatlik bir işlemin ardından taşıma bantlarıyla tezgaha dökülen havuçlar, fabrikada bulunan yaklaşık 30 kişilik ekip tarafından seçilerek torbalanıyor. Tek tek seçilen havuçlar, paketlenerek satışa sunuluyor.

“Ovada 385 bin ton civarında bir havuç üretimi oluyor”
Konya’dan Türkiye’nin yüzde 65’lik havuç ihtiyacının üretiminin yapıldığını belirten Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, “Konya’nın Kaşınhanı yöresinde özellikle havuç üretimi yıllardır çok yoğun bir şekilde yapılıyor. Üretilen ürünlerin de büyük bir kısmı yurt dışına gidiyor. Üretilen havuçların yüzde 65’ini kapsıyor bu kısım. Geri kalan kısmı da iç piyasada satılıyor. Türkiye’deki üretimin büyük bir kısmı Konya yöresinde yapılmakta. Burada 55 bin dekar civarında bir üretim alanına sahibiz. Ovada 385 bin ton civarında bir havuç üretimi oluyor. Çiftçilerimiz şu anda yavaş yavaş havuç sökümüne başladı, çıkan havuçların çok büyük bir kısmı yurt dışına gidiyor. Yaklaşık 25 gün sonra da daha verimli havuçların hasadının başlayacağı ve satışların daha hızlı olacağı döneme gireceğiz” dedi.

“Çiftçilerin en büyük beklentileri girdi maliyetlerinin biraz daha düşürülmesi”
Havuç üreten çiftçilerin en büyük beklentilerinin maliyetlerin azaltılması olduğuna değinen Burak Kırkgöz, “Bunda da sulama maliyeti havuçta çok fazla yapılıyor. Burada 12 ay boyunca havuç hasadı ve paketlemesi yapılıyor. Tabii bu 12 ay boyunca yapıldığı için yılın bazı dönemlerinde, havaların çok sıcak olduğu dönemlerde sulama maliyetleri biraz daha fazla oluyor. Çiftçilerimizin şu andaki en büyük beklentileri girdi maliyetlerinin biraz daha düşürülmesi yani bunda mazot, elektrik gibi girdilerin biraz daha düşerse havuç çiftçisi biraz daha rahatlayacak” ifadelerini kullandı.

“Kaşınhanı’nın iri havuçları ya da kırık havuçları farklı bir tesiste değerlendirilebilir”
Son yıllarda üretim alanlarının genişlediğini aktaran Ziraat Mühendisi Serkan Uslu, “Yaklaşık 10 dekar kadar bir artış oldu ekim alanlarında. Şu anda 55 bin dekara kadar yükseldi ekim alanları. Çiftçilerimiz mazot, gübre konusunda biraz zorluk yaşıyorlar geçen seneye göre. Tül altı olarak yetiştirdiğimiz ürünleri hasat ediyoruz şu anda. Soğuk hava depoları biteli yaklaşık 45 gün oldu. Rekoltemizde bir düşüş olmayacak inşallah ama iç piyasalarımız açılmadığı için ihracat ağırlıklı gidiyoruz ve çok yavaş ilerliyoruz satış konusunda. Havucu değerlendirme anlamında çorbalık, çocuk maması kuru havuç veya Amerika’da yapılan dondurulmuş havuç gibi de değerlendirilebilir. Endüstrisinin gelişmesi lazım. Kaşınhanı'nın iri havuçları ya da kırık havuçları farklı bir tesiste değerlendirilerek mahalle açısından çok daha verimli olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“İç piyasa açılırsa inşallah 4 liraya kadar fiyat bekliyoruz”
Yeni hasat olarak yaptıkları tül altı mahsulleri hasat ettiklerini ve ilk havuç üretim yıllarına göre potansiyelin arttığını anlatan Kaşınhanı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mesut Pullu, “Bunun verimi biraz düşük olur. 1718 ton civarında sezon içinde 25 tona kadar aldığımız yerler oluyor ama sezon ortalaması 20 ton. Şu anda ağırlık olarak Rusya, Bulgaristan, Romanya, Polonya, Gürcistan ve Suudi Arabistan gönderdiğimiz yerler, bunlar ağırlık çekiyor ürünleri. Şu anda havucun buradan gidiş fiyatı ise 3 lira 30 kuruş 3 lira 50 kuruş arasında. İç piyasa açılırsa inşallah 4 liraya kadar fiyat bekliyoruz. İç piyasa hızlanırsa bizim için çok iyi olacak. En azından yurt dışındaki müşteriler fiyatları belirlerken bizim de fiyat verme gibi bir şansımız olacak, şu anda sadece kendileri aldığı için istediği fiyatı kendileri belirleyebiliyor. İnşallah iç piyasa da 15 güne kadar hareketlenir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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