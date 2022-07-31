Konya'da KPSS'ye geç kalanları polis yetiştirdi

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KONYA,(DHA)KONYA'da Kamu Personeli Seçme Sınavı'na geç kalan 2 aday, polis tarafından girecekleri salona yetiştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tüm yurtta olduğu gibi Konya'da da gerçekleştirilen KPSS için tedbirler aldı. Tedbirler kapsamında da öğrencilerin yardımına koşan polis, sınava geç kalan 2 adayı, girecekleri salona kadar götürerek, yetiştirdi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Konya DHA

2022-07-31 13:44:54



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