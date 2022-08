Başkan Altay: “Çocuk Film Günleri on binlerce evladımızın yüzünde tebessüm oldu”

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Konya Çocuk Film Günleri, on binlerce çocuğu sinema salonlarında, lunaparkta ve birbirinden farklı etkinliklerde buluşturdu.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Çocuk Film Günleri, on binlerce çocuğun katılımıyla dolu dolu geçti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak Genç KOMEK Yaz Okulu, Bilgehane yaz etkinlikleri, bilim kampları ve Güle Oynaya Camiye Gel gibi projelerle Konyalı çocukları yarınlara hazırlarken bir yandan da yaz tatillerini daha renkli ve cıvıl cıvıl hale getirmek için gayret ettiklerini ifade etti.



"Çocuklar için farklı bir zaman dilimi oldu"

Geleneksel hale gelen Konya Çocuk Film Günleri’nde çocuklarla buluşan Başkan Altay, “Özellikle çocuklarla yapmış olduğumuz etkinliklere katılımdan çok memnunuz. Konya’da artık bu bir standart oluşturdu. Özellikle çocuklarının elinden tutarak etkinliklerimize katılan bütün annebabalara teşekkür ediyorum. Çocuklar için farklı bir zaman dilimi oldu. Sizlerin eğlenmesi, sizlerin güzel vakit geçirmesi bizim için en büyük keyif. İnşallah sizler böyle etkinliklerimize talepte bulundukça biz de mevcut etkinliklerimizi geliştireceğiz ve yeni etkinliklerle çocuklarımızın tatillerini daha güzel geçirmeleri için çaba sarf edeceğiz.” dedi. Etkinliklerin dolu dolu geçtiğini kaydeden Başkan Altay, “Üç günde 17 bin 400 çocuğumuz sinema salonlarında vizyonda yer alan filmleri izledi, 35 bin çocuğumuz lunapark keyfi yaşadı, on binlerce çocuğumuz da birbirinden farklı etkinliklere katıldı. Konya Çocuk Film Günleri on binlerce evladımızın yüzünde tebessüm oldu” ifadelerini kullandı.



Çocuklar gönüllerince eğlendi

M1 Konya Alışveriş Merkezi otoparkı ve Avşar Sinema Salonları’nda gerçekleştirilen Konya Çocuk Film Günleri çerçevesinde her gün 4 salonda vizyondaki 8 film gösterimi, 2 salonda masal atölyeleri çocuklarla buluştu. Programa katılan çocuklar en sevdikleri filmleri sinemada izlemekten ve çok sayıda etkinliğe katılmaktan mutlu olduklarını ifade etti. Çok sevilen çizgi film karakterleri Kral Şakir ile Maşa ve Koca Ayı gösterileriyle gönüllerince eğlenen çocuklar müzikal tiyatrolarla ve sahne gösterileriyle de unutamayacakları anlar yaşadı. Dolu dolu geçen Konya Çocuk Film Günleri’nde ayrıca bilim gösterileri, atölye çalışmaları, yarışmalar, animasyon atölyesi, lunapark biletleri, çocuk oyunları ile çok sayıda sürpriz hediye ve ikramlar yer aldı.

