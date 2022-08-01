Selçuklu’da Söğüt’e kültür turları başlıyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından yeni etabı gerçekleştirilecek olan “Selçuklu’dan Söğüt’e Kültür Turları” 10 Ağustos’ta başlıyor.

Selçuklu Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda düzenlenen ve yoğun ilgi gören BilecikSöğüt Kültür Turları’nın yeni etabı için başvurular başladı. Selçuklu Belediyesi internet sitesi www.selcuklu.bel.tr adresinden online olarak yapılacak başvurularda son tarih 3 Ağustos. 1 bin 200 vatandaşın faydalanacağı etkinliğin beşinci etabı için Selçuklu'da ikamet eden, kültür ve tarih turunun daha önceki etaplarından faydalanmamış olan, 19571997 yılları arasında doğan herkes başvuru yapabilecek. Bilecik Söğüt kültür gezisinde seferler 10 Ağustos 10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Selçuklu Belediyesi “Geçmişten GeleceğeSelçuklu’dan Söğüt’e Kültür Turları” çerçevesinde her gün yüksek hızlı tren ile Konya'dan Bilecik ve Söğüt’e günü birlik ziyaret düzenlenecek. 50 kişilik gruplar halinde sabah 06.50’de YHT ile Konya Tren Garı’ndan Bilecik’e hareket ederken Bilecik ve Söğüt'te profesyonel rehber eşliğinde sürdürülen kültür turunun ardından yine aynı günün akşamında yüksek hızlı tren ile Konya'ya dönüş gerçekleştirilecek. Kültür gezisi çerçevesinde Bilecik’e giden vatandaşlar, Bilecik’in tarihi ve eşsiz güzelliklerini, Osman Gazi’nin Osmanlı Beyliği'nin temellerini attığı ve bir dönem Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapan Söğüt ilçesini ve Söğüt’ü fetheden Ertuğrul Gazi'nin kabristanını da ziyaret edecek. Ayrıca gezi boyunca Padişahlar Tarih Şeridi, Orhan Gazi Cami, Şeyh Edebali Türbesi, Bilecik Türbesi, Bilecik Yaşayan Şehir Müzesi, Söğüt Kültür Müzesi, Kuyulu Mescit, Söğüt Ulu Cami ve Pelitözü Göleti de ziyaret edilecek.



“Bilecik gezimiz yeni ufuklar açmaya devam edecek”

Geçmişten GeleceğeSelçuklu’dan Söğüt’e Kültür Turları‘nın yeni etabını gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız tarihi ve kültürel gezimiz olan Bilecik turunun yeniden hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Pandemi dönemi boyunca birçok alanda olduğu gibi kültürel gezilerimize de ara vermiştik. Aynı heyecanla kaldığımız yerden bu tür etkinliklerimize devam ediyoruz. Ben şimdiden ecdat mirasımıza ışık tutacak ve hemşehrilerimizde önemli bir anı bırakacak olan bu gezimizin hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.