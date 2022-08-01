Adli tıp raporu: Zehra, başına sert cisimle vurulması sonucu öldü (2)

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'KIZIMIN TEDAVİSİ BAŞLADI'

Muğla'nın Milas ilçesinde çalıştığı eğlence mekanında başına sert bir cisimle vurulup öldürülen ve cesedi bahçedeki havuza atılan Zehra Bayır'ın (18) babası Oğuzhan Bayır (46), madde bağımlısı olduğu belirtilen 16 yaşındaki kızının tedavisinin başladığını belirtti. Bayır, ''Dün beni sanatçı Haluk Levent aradı. 16 yaşındaki kızımın tedavi masraflarını Ahbap hayırseverlerinin karşılayacağını söyledi. Kızım bugün sabah Ankara'da tedavisine başladı. Herkesten Allah razı olsun. Kızımı canice öldürenlerin en ağır cezayı alması içinde hukuki olarak mücadelemizi sürdüreceğiz''dedi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Konya DHA

2022-08-01 16:15:31



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