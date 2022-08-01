Konyaspor, Vaduz maçı hazırlıklarına devam ediyor

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Konyaspor UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Perşembe günü deplasmanda Vaduz ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma ve core ile başladı. Daha sonra futbolcular 5'e 2 pas çalışması yaptı. İdman çift kale maç ile sona erdi.

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