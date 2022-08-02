Konyaspor, Vaduz hazırlarını sürdürüyor

KONYA,(DHA) Konyaspor, UEFA Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turunda oynacağı Vaduz maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
UEFA Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nu sorunsuz bir şekilde geçmek isteyen Konyaspor, perşembe günü oynayacağı turun ilk maçının hazırlıklarına devam ediyor. Deplasmanda İsviçre ekibi Vaduz ile karşılaşacak Konyaspor'un Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmanı, ısınma hareketleriyle başlayıp, 5'e 2 ile devam etti. İdman, çift kale maçla sona erdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Antrenmandan detaylar
DHA-Spor Türkiye-Konya DHA
2022-08-02 10:28:55
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