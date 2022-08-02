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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinde mezuniyet sevinci

İHA

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinde mezuniyet sevinci

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinde 20212022 eğitim öğretim yılını tamamlayıp mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.
Merkez Bina Konferans Salonunda düzenlenen konferansta Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kılıç ve Rektör V. Prof. Dr. Behiç Coşkun açılış konuşmalarını yaptı. Rektör V. Behiç Coşkun, "Mezun olan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Yolunuz da bahtınız da açık olsun. Bizlerin bundan sonra da sizlerin yanınızda olacağımızı unutmayın. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin mezunu olarak bizleri en iyi şekilde temsil edeceğinize gönülden inanıyoruz. Mezuniyet sonrası hep iletişim halinde olacağız, sizlerin başarısı bizleri son derece mutlu edecektir. Öğrencilerimizin yetişmesine katkı sağlayan başta öğretim üyeleri olmak üzere tüm akademik ve idari personele teşekkür ediyorum. Eğitimleriniz sürecinde maddi ve manevi yönden her zaman yanınızda olan veya imkanları ölçüsünde olmaya çalışan ailelerinize teşekkür ediyorum. Akademik ve idari faaliyetlerimizi yürütmemiz de her zaman desteklerini esirgemeyen PANKOBİRLİK Başkanı Ramazan Erkoyuncu’ya, AB Holding üst yöneticilerine ve tüm çalışanlarına Üniversitem adına teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kılıç ise, "Atatürk’ün açtığı yolda ve bilimin ışığında geleceğimizi emanet ettiğimiz, umutlarımızı bağladığımız, büyük yatırımlar yaptığımız siz sevgili gençlerimizin hayatın sorumlulukları ile tanışacağınız bu yeni dönemde yaşam boyu öğrenme ilkesinden uzaklaşmadan sürekli çalışarak, yeni bilgiler edinerek ülkesine, milletine, devletine faydalı bireyler olmak yolunda devam edeceğinizi, elde bulunanlarla yetinilmeyen, her zaman daha iyiye daha güzele daha mükemmele ulaşmak için çalışacağınızı, elde edilen kazanımları her zaman 'Türk Milletinin' adına ve faydasına kullanacağınızı temenni ediyorum" dedi.
Açılış konuşmalarının ardından Konya Gıda ve Tarım Üniversitesini birincilikle bitiren Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Mahmut Çetin’e plaketi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kılıç tarafından takdim edildi.
Mahmut Çetin, "Bazılarımızın 4 yıl önce bazılarımızın ise 5 yıl önce çıktığı bu yolu bugün burada sonlandırıyoruz. Nihayet uykusuz, kaygılı geçen vize ve final haftalarının, göz açıp kapama süresinde yetiştirmek zorunda olduğumuz ödevlerin ve projelerin sonuna geldik. Çoğu zaman derslerden, yorucu ödevlerden, idari ve akademik kararlardan şikayet ettiğimiz oldu. Karşılaştığımız bütün zorluklara rağmen bugün burada üniversitemize veda ediyoruz. Fakat hepimizin de bildiği gibi her veda yeni, güzel ve umutlu başlangıçlara açılan bir kapıdır. Üniversitemizde hepimiz güzel dostluklar ve ilerde dönüp baktığımızda içimizi ısıtacak çok değerli anılar biriktirdik. Üniversite hayatımız boyunca yaşamış olduğumuz iyi kötü tüm deneyimlerimiz bizi hayata hazırladı. İnanıyorum ki üniversitemizin öğretim üyelerinin sağlamış olduğu nitelikli eğitim ve geleceğe güvenle adım atabilmemiz için bize kazandırdığı tüm mesleki donanımlarla birlikte, kendi alanlarında başarılı mühendisler, ekonomistler, dış ticaretçiler ve biyologlar olacağız. Burada bulunan tüm mezun arkadaşlarımın ailelerine ve yakınlarına da çok teşekkür etmek istiyorum, çünkü biliyorum ki onların verdikleri destekler sayesinde biz buradayız. Ayrıca maddi ve manevi birçok diğer olanakları bizlere sağladıkları için Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu’nun şahsında Anadolu Birlik Holding’e, Üniversitemiz Mütevelli Heyeti ve Rektörlüğüne teşekkürlerimi sunarım. Sevgili arkadaşlarım mezuniyetimiz kutlu olsun. Her şey gönlünüzce olsun" dedi.
Mezuniyet kütüğüne isim çakılması sonrasında diğer bölümlerden de dereceye giren öğrencilere başarı belgelerinin takdimi bölüm öğretim üyeleri tarafından yapıldı. Ödül töreninin ardından ise tüm öğrencilere diplomaları ve hediyeleri takdim edildi. Törenin sonunda öğrenciler kep attı. Tören müzik grubunun konseri sonrası sona erdi.

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