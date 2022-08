Atma Tıkla Projesi’nde ödüller sahiplerini bulmaya devam ediyor

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesinin geri dönüşebilen atıkların ekonomiye kazandırılması ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılması amacıyla başlatmış olduğu Atma Tıkla isimli ödüllü geri dönüşüm projesinde vatandaşlar biriktirilen puanlarla ödülleri kazanmaya devam ediyor.

Çevre Haftası çerçevesinde en çok atık puanı toplayan 3 vatandaş Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’nın makamında Temizlik İşleri Müdürü Orhan Uyar’ında hazır bulunduğu törende ödüllerini aldı. Bu çerçevede Mücahit Alptekin ‘Ütü’, Habib Oğuz ‘Saç Kurutma Makinesi’, Kamile Kafalı ise 'Tost Makinesi’ almaya hak kazandı.

Ödül töreni öncesinde bir konuşma yapan Başkan Akkaya, 2021 yılı Ekim ayından bu yana devam eden proje çerçevesinde 10 aylık süreçte vatandaşların projeye yoğun ilgi gösterdiğine değinerek, “Türkiye genelinde ilk kez yapılan bir uygulamaydı. Projemiz çerçevesinde evde geri dönüşüme tabi olacak atıkları hemşehrilerimiz cep telefonlarına indirdikleri uygulamamız üzerinden bize bildiriyorlar, her mahalle ve sokakta belirlediğimiz günlerde de bu atıklar ekiplerimiz tarafından evlerinden tartılarak alınıyor. Her atık grubu kategorisine göre de puan kazanılıyor. Bu puanlar biriktirildikçe de puan kazanılıyor. Projemiz güzel bir şekilde devam ediyor” dedi.

Çevre Haftası münasebetiyle farkındalık oluşturmak amacıyla proje çerçevesinde ayrı bir ödüllü kampanya yaptıklarına değinen Başkan Akkaya, “Projemize her geçen gün ilgi artıyor. Atma Tıkla isimli projemize geçtiğimiz günlerde bir STK tarafından da bu projemiz ödül almaya layık bulundu. İnşallah önümüzdeki günlerde de bu ödülü Akşehir Belediyesi olarak alacağız. Çevre projeleri çerçevesinde Akşehir’imizin ismini ülke genelinde bir kez daha duyurmuş olacağız” diye konuştu.

Proje çerçevesinde birçok geri dönüşüm malzemesi teslim ederek ütü almaya hak kazanan Habib Oğuz, proje için Akşehir Belediyesine teşekkür ederek, “Bu çevre ve dünya hepimizin. En ufak bir katkımız olduysa ne mutlu bize. Yolda gördüğüm en ufak bir pet şişeyi bile ben motorumu durdurup heybesine alıyorum. Göreli arkadaşlarımız gelip bunları evimizden alıyorlar. Güzel bir proje. Bu proje çerçevesinde Çevre Haftası’nda biriktirdiğim atıklarla da birinci olmuşum. Herkesin bu projeye katılmasını istiyorum” dedi.

Çevre Haftasında teslim ettiği atıklarla Tost Makinesi almaya hak kazanan Kamile Kafalı ise, “Biz bu projeye Vahap Gazi Kur’an Kursu kış dönemi öğrencilerimizin velileriyle birlikte katıldık. Sadece Çevre Haftası’nda değil, projenin başından beri bu atık toplama işine katılıyorduk. Çevre Haftası’nda da biraz fazla olmuş galiba ki derece yaparak bu ödülü almaya hak kazanmışız. Velilerimize çok teşekkür ediyorum, onların katkılarıyla bu ödülü kazandık” diye konuştu.

Teslim ettikleri atıklarla saç kurutma makinesi almaya hak kazanan Habib Oğuz adına eşi Keziban Oğuz hediyeyi almaya geldi. Annesi ile birlikte hediyeyi almaya gelen Keziban Oğuz’un küçük kızı Sultan Nur’da herkesi projeye katılmaya davet ederek, “Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Tüm Akşehir halkının bu projeye katılmasını istiyoruz. Bu projeyle hem doğayı korumuş oluyoruz, hem de ödül kazanmış oluyoruz “ diye konuştu.

Başkan Akkaya daha sonra proje çerçevesinde ödül kazanan vatandaşlara ödüllerini takdim etti.

Akşehir Belediyesi Atma Tıkla Projesi çerçevesinde bugüne kadar 4 bin 641,6 Kg Kağıt, 194, 65 Kg pil, 2 bin 721,3 Kg plastik, 656,7 Kg ilaç, 3 bin 513,3 Kg cam, 569 kg metal, 620 Kg ahşap, bin 187,4 Kg tekstil, 595,4 Kg eatık, 209,1 litre yağ toplandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.