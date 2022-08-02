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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kasapoğlu: “İslami Dayanışma Oyunları'na hazırız”

İHA

Bakan Kasapoğlu: “İslami Dayanışma Oyunları'na hazırız”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları’na hazır olduklarını belirterek, Konya’nın oyunlara en güzel şekilde ev sahipliği yapacağını söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları çerçevesinde inşa edilen tesisleri incelemek üzere Konya’ya geldi. Türkiye’nin ilk olimpik veledromunu ziyaret eden Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu burada açıklamalarda bulundu. Ülkenin ilk ve tek veledromunda standartlarıyla, kalitesiyle dünyaya meydan okuyan nitelikte bir veledromda buluştuklarını kaydederek sözlerine başlayan Bakan Kasapoğlu, “Hakikaten biz millet olarak misafirperver bir milletiz. Cömert bir milletiz. Bu anlamda dünyanın neresine giderse gitsin adaleti götüren, sevgiyi, merhameti götüren bir milletin evlatlarıyız. Yine bu ruhla, bu şuurla Konya'mız, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı en güzel şekilde ev sahipliği yapacak. Bunu görüyorum. İdarecilerimizle, valimizle, büyükşehir belediye başkanımızla, milletvekillerimizle, çok kıymetli Konya halkıyla bu anlamda açıkçası çok güzel bir iş birliğini gerçekleştirdik. Ben her birine teşekkür ediyorum. O iş birliğinin semereleri, işte bu güzel eserler bu vesileyle Konya'mıza kazandırıldı. Son 30 yıldaki gelişen, kalkınan, büyüyen Türkiye vizyonuna uygun olarak hamdolsun sporda, gençlikteki atılımlarımızı nasıl tüm illerimizde gerçekleştirdiysek Konya'mızda da bunun en güzel örnekleri var. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle, engin vizyonuyla, spor devrimini nasıl gerçekleştirdiysek işte bugün o spor devriminin en güzel örneklerinden birindeyiz. Büyük heyecan duyuyorum” dedi.

“Konya olarak, Türkiye olarak hazırız”
5. İslami Dayanışma Oyunları’nı en yüksek katılımla, en mükemmel şekilde Konya'da gerçekleştireceklerini aktaran Bakan Kasapoğlu, “7 gün kaldı, artık geriye sayıyoruz. Konya olarak, Türkiye olarak hazırız. Tesislerimizle hazırız. İnsan kaynağımızla hazırız. Tüm organizasyon kapasitemizle hazırız. 4 binden fazla sporcu, tüm kafilelerle birlikte altyapı ve binlerce, on binlerce sporsever Konya'da buluşacak. Gönüllü gençlerimiz burada bizzat katkı sağlayacak. Birlikte spora gönül veren, İslami Dayanışma Oyunlarının ruhuna uygun bir şekilde sporun birleştirici gücüyle bir araya geleceğiz. Burada 56 ülkeden sporcu olacak. Yabancı misafirlerimiz olacak açılışta, oyunlar esnasında. Mükemmel bir açılış törenini gerçekleştireceğiz. Devlet temsilcileri, devlet başkanları, başbakanlar, spor camiası Konya'mızda olacak. Onları en güzel şekilde ağırlayacağız. Bununla birlikte sporun birleştiren ruhuna uygun bir şekilde, en güzide şekilde bir rekabeti, en güçlü şekilde bir dostluğu ortaya koyacak sporcularımız. Ona inanıyoruz. Ben bu vesileyle tüm sporculara başarı diliyorum” ifadelerini kullandı.

“İllerimiz artık sporda bir marka”
Türkiye’nin spor ülkesi olduğunun altını çizen Bakan Kasapoğlu, “İllerimiz artık sporda bir marka. Tüm tesisleriyle Konya'mız artık sadece Türkiye'de değil dünyada bir spor şehri, 2023 spor şehri. Pazar günü inşallah onun da törenini gerçekleştireceğiz. Temel amaçlarımızın birincisi sporu tabana yaymak. 85 milyonun spora erişimi, sporun yaygınlaşması en temel amaçlarımızdan biri. İşte bu tesisler onun ışığı. Her branşa olan ilgimiz, her branşa olan yatırımımız sözde değil özde tesislerimizle hamdolsun ortaya çıkıyor. İnanıyorum ki bunun meyvelerini inşallah olimpiyatlarda, nice uluslararası organizasyonlarda büyük gururla göreceğiz. Ona inanıyoruz. Buraya binlerce sporcu gelecek. Kardeşliklerini pekiştirecekler. Spor demek bir araya gelmek demek, sevgi demek, beraberlik demek. İnanıyorum ki Konya'mızın o güzide ev sahipliğiyle buradan çok güzel hatıralarla ayrılacaklar. Unutulmaz hatıralarla ayrılacaklar. Ben bu anlamda emek gösteren, katkı sağlayan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Tesisler oyunlar sonrasında tüm ülkemize hizmet verecek”
Geçtiğimiz hafta Konya’da olimpik havuzu açtıklarını hatırlatan Kasapoğlu, “Yüzme önem verdiğimiz branşlardan biri ve 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle Konya bu anlamda yine öncü şehirlerden bir tanesi. Özellikle teşekkür ediyorum. Konya'da yüzmeyi öğrenmek isteyen herkese yüzme öğretiyoruz. Ülkemizin dört bir yanında öğretiyoruz. Olimpik havuzumuz, tüm bu tesisler inşallah oyunlar sonrasında tüm ülkemize hizmet verecek. Sadece yerel anlamda değil ulusal, uluslararası anlamda büyük bir katkı ortaya koyacaklar. Spor adına, spor turizmi adına önemli gelişmeler inşallah birlikte yaşayacağız. Atletizm pistimizi açmıştık. Oradan nice spor müsabakalarını, nice antrenmanları, nice yetişen gençleri göreceğiz. Biliyorsunuz basketbol en önem verdiğimiz branşlardan bir tanesi. En popüler branşlardan biri. İnşallah bu süreç Konya'mız için, ülkemiz için spor için, insanlık için hayırlı olur” dedi.

"Tüm dünyanın gözü kulağı Konya'da olacak"
Konya Valisi Vahdettin Özkan, oyunların Konya'da icra ediliyor olmasında bütün Konyalıların büyük bir mutluluk duyduğunu aktararak, “Büyükşehir Belediyemiz ve merkez ilçe belediyeleri bakanlığımızın belirlemiş olduğu perspektif doğrultusunda çok ciddi katkılar sundu. Hem fiziki altyapının iyileştirilmesi, hem bu organizasyonun gerçekleşmesi açısından. Milletvekillerimiz hep koşturdular. Bu tesislerin hayırlı, uğurlu olmasını, oyunların hayra, berekete, sağlığa vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, genç bir milletvekili olarak çok heyecan duyduğunu belirterek, “Tarihi günlere çok az kaldı. 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışı önümüzdeki hafta salı günü yapılacak. İslami Dayanışma Oyunlarını başarıyla, layıkıyla ev sahipliği yaptıktan sonra bu tesis, Konya’ya her zaman hizmet vermeye devam edecek. İnşallah daha nice gençlerimiz ve sporcularımız bu tesisten yararlanacak” şeklinde konuştu.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, tüm dünyanın gözünün Konya'da olacağının altını çizerek, “Bu organizasyon için önemli hazırlıklar yapıyoruz. Bisiklet şehri Konya'ya yakışacak bu tesisimiz inşallah olimpiyatlarda hizmet verecek. Sonrasında Konya bisiklet sporuna önemli hizmetlerde bulunacak ve bundan sonra da hem 2022’de İslam Şehirleri Spor Başkenti olan 2023’te de Dünya Spor Başkenti olan Konya'mızda önemli müsabakalara ev sahipliği yapacak bir tesis ortaya çıktı. İçine girince etkilenmemek mümkün değil. Tesisimiz hayırlı olsun” dedi.
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ise, “Çok heyecanlı bir gün olduğunu söyleyerek, “Bu tarihi güne tanıklık yapıyoruz. Bisiklet ailesi olarak emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet veledromda incelemelerde bulundu ve bisikletçi sporcularla bir araya geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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