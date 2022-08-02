

Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, '5. İslam Dayanışma Oyunları'na hazır olduklarını belirterek, "İnanıyorum ki yüksek teveccüh 4 binden fazla sporcu; tüm kafilelerle birlikte 6 bin kişi ve on binlerce sporsever Konya'da buluşacaklar. Gönüllü gençlerimiz burada bizzat katkı sağlayacaklar" dedi. Bakan Kasapoğlu, oyunlara 56 ülkeden sporcuların katılacağını söyledi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 09-18 Ağustos tarihleri arasında Konya'da yapılacak 5'inci İslami Dayanışma Oyunları' öncesi kente gelerek yarışların yapılacağı tesisleri tek tek ziyaret edip, incelemelerde bulundu. Türkiye´nin ilk olimpik velodrom pistini de inceleyen Bakan Kasapoğlu, ''Hakikaten biz millet olarak misafirperver bir milletiz, cömert bir milletiz. Dünyanın neresine giderse gitsin. Adaleti götüren, sevgiyi, merhameti götüren bir milletin evlatlarıyız. Yine bu ruhla, bu şuurla Konya'mız, 5'inci İslam Oyunlarına en güzel şekilde ev sahipliği yapacak bunu görüyoruz. ''dedi.

'5. İslam Dayanışma Oyunları'na hazır olduklarını belirten Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:

''7 gün kaldı, artık geriye sayıyoruz. Konya olarak, Türkiye olarak hazırız. Tesislerimiz de hazırız. İnsan kaynağımızla hazırız. Tüm organizasyon kapasitemizle hazırız. İnanıyorum ki yüksek teveccüh 4 binden fazla sporcu. Tüm kafilelerle birlikte 6 bin kişi ve on binlerce sporsever Konya'da buluşacaklar. Gönüllü gençlerimiz burada bizzat katkı sağlayacaklar. Bununla birlikte spora gönül veren İslami Dayanışma Oyunlarının ruhuna uygun bir şekilde sporun birleştirici gücüyle bir araya geleceğiz. Burada 56 ülkeden sporcu olacak. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açacağız bu güzide tesisi, sonrasında mükemmel bir açılış törenini gerçekleştireceğiz. Devlet temsilcileri, devlet başkanları, başbakanlar. Spor camiası Konya'mızda olacak. Onları en güzel şekilde ağırlayacağız. Bununla birlikte sporun birleştiren ruhuna uygun bir şekilde en güzide şekilde bir rekabeti, en güçlü şekilde bir dostluğu ortaya koyacak sporcularımız. Ben bu vesileyle tüm sporculara başarı diliyorum."

Bakan Kasapoğlu, yarışların yapılacağı olimpik yüzme havuzunda da incelemede bulundu. Kasapoğlu, ''Konya'da yüzmeyi öğrenmek isteyen herkese yüzme öğretiyoruz. Ülkemizin dört bir yanında öğretiyoruz. Yine bu olimpik havuzumuz, tüm bu tesisler inşallah oyunlar sonrasında tüm ülkemize hizmet verecek. Sadece yerel anlamda değil, ulusal ve uluslararası anlamda büyük bir katkı ortaya koyacaklar. Bununla birlikte yine FIBA onaylı 3x3 basketbol pistimizi açacağız. Biliyorsunuz basketbol en önem verdiğimiz branşlardan bir tanesi. En popüler branşlardan biri ve bu noktada on bin pota, yine Konya'da başarılı uyguladığımız bir proje. İnşallah bugün ve bu süreç Konya'mız için ülkemiz için spor ve insanlık için hayırlı olsun diyorum." diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCI

2022-08-02 18:21:36



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