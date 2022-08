Bakan Kasapoğlu: 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'na hazırız

Hasan DÖNMEZ Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'na hazır olduklarını belirterek, "Konya olarak, Türkiye olarak hazırız. Tesislerimiz de hazırız. İnsan kaynağımızla hazırız. Tüm organizasyon kapasitemizle hazırız. İnanıyorum ki yüksek teveccüh 4 binden fazla sporcu. Tüm kafilelerle birlikte 6 bin kişi ve on binlerce sporsever Konya'da buluşacak. Gönüllü gençlerimiz burada bizzat katkı sağlayacak" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 09-18 Ağustos tarihleri arasında Konya'da yapılacak 5'inci İslami Dayanışma Oyunları öncesi kente gelerek yarışların yapılacağı tesisleri tek tek ziyaret edip incelemelerde bulundu. Türkiye´nin ilk olimpik velodrom pistini de inceleyen Bakan Kasapoğlu, ''Hakikaten biz millet olarak misafirperver bir milletiz, cömert bir milletiz. Dünyanın neresine giderse gitsin, adaleti, sevgiyi, merhameti götüren bir milletin evlatlarıyız. Yine bu ruhla, bu şuurla Konyamız, 5'inci İslam Oyunlarına en güzel şekilde ev sahipliği yapacak, bunu görüyoruz'' diye konuştu.

"SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜYLE BİR ARAYA GELECEĞİZ"

5'inci İslam Dayanışma Oyunları'na hazır olduklarını belirten Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:

''7 gün kaldı, artık geriye sayıyoruz. Konya olarak, Türkiye olarak hazırız. Tesislerimiz de hazırız. İnsan kaynağımızla hazırız. Tüm organizasyon kapasitemizle hazırız. İnanıyorum ki yüksek teveccüh 4 binden fazla sporcu. Tüm kafilelerle birlikte 6 bin kişi ve on binlerce sporsever Konya'da buluşacak. Gönüllü gençlerimiz burada bizzat katkı sağlayacak. Bununla birlikte İslami Dayanışma Oyunlarının ruhuna uygun bir şekilde sporun birleştirici gücüyle bir araya geleceğiz. Burada 56 ülkeden sporcu olacak. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açacağız bu güzide tesisi. Sonrasında mükemmel bir açılış törenini gerçekleştireceğiz. Devlet temsilcileri, devlet başkanları, başbakanlar, spor camiası Konyamızda olacak. Onları en güzel şekilde ağırlayacağız. Bununla birlikte sporun birleştiren ruhuna uygun bir şekilde en güzide şekilde bir rekabeti, en güçlü şekilde bir dostluğu ortaya koyacak sporcularımız. Ben bu vesileyle tüm sporculara başarı diliyorum."

"TÜM BU TESİSLER, OYUNLAR SONRASINDA ÜLKEMİZE HİZMET VERECEK"

Bakan Kasapoğlu, yarışların yapılacağı olimpik yüzme havuzunda da incelemede bulundu. Kasapoğlu, ''Konya'da yüzmeyi öğrenmek isteyen herkese yüzme öğretiyoruz. Ülkemizin dört bir yanında öğretiyoruz. Yine bu olimpik havuzumuz, tüm bu tesisler inşallah oyunlar sonrasında tüm ülkemize hizmet verecek. Sadece yerel anlamda değil, ulusal ve uluslararası anlamda büyük bir katkı ortaya koyacaklar. Bununla birlikte yine FIBA onaylı 3x3 basketbol pistimizi açacağız. Biliyorsunuz basketbol en önem verdiğimiz branşlardan bir tanesi. En popüler branşlardan biri ve bu noktada on bin pota, yine Konya'da başarılı uyguladığımız bir proje. İnşallah bugün ve bu süreç Konyamız için, ülkemiz için spor ve insanlık için hayırlı olsun diyorum" şeklinde konuştu.

