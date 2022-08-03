

Bakan Muş: Yılın ilk 7 ayında 144.4 milyar dolar ihracat gerçekleşti

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Geride bıraktığımız temmuz ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artışla 18,6 milyar dolar olmuştur.Bu değer şimdiye kadar ölçülmüş en yüksek temmuz ayı ihracat rakamıdır. Türkiye, 2022 yılının ilk 6 ayında olduğu gibi, 7´nci ayda da en yüksek aylık ihracat değerini yakalamış, 7´de 7 yapmış, rekorlar serisini sürdürmüştür. Yılın ilk 7 ayında ülkemiz toplamda 144, 4 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Temmuz ayında dış ticaret hacmimiz, geçtiğimiz yıla göre yüzde 28,7 oranında artışla 47,7 milyar dolara yükselmiştir. Temmuz ayı ithalatımız ise 29,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.DHA-Flaş Haber Türkiye-Konya

2022-08-03 15:58:19



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