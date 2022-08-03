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Flamingoların kritik 15 günü için bakanlık çalışma başlattı

DHA

Flamingoların kritik 15 günü için bakanlık çalışma başlattı


Hasan DÖNMEZ/ KONYA, (DHA)- TUZ Gölü'ndeki flamingo ölümleriyle ilgili başlatılan çalışmayla ilgili bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıkları Genel Müdürü Hacı Abdullah Uçan, "Bu alana tankerlerle su getiriyoruz. Amacımız flamingo yavrularının uçma ergenliğine erişinceye kadar, yüzeysel akışla yavruların olduğu kuluçka bölgesine, kreş bölgesine eriştirmek üzere suyu salıvermek. Özellikle önümüzdeki 15 gün kritik bir dönem" dedi.
Tuz Gölü ve çevresinde yaşanan flamingo ölümleriyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmayla ilgili Tuz Gölü´nde açıklamalarda bulunan Tabiat Varlıkları Genel Müdürü Hacı Abdullah Uçan, "Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi de bakanlığımızın faaliyetlerini sürdürdüğü en özel bölgelerimizden birisidir. Halk arasında allı turna olarak da bilinen flamingoların dünyadaki en önemli üreme noktası Tuz Gölü. Ancak mevsim şartları ve kuraklık nedeniyle flamingo varlığı ciddi tehdit altındaydı. Bakanlığımız olarak biz bu tehdidi ortadan kaldırabilmek için yıllardır her türlü izleme ve koruma faaliyetlerini sürdürüyoruz. Tabii mart ayında burada kuluçkaya gelen flamingolar, nisan ile haziran ayı ortasına kadar burada kuluçka dönemi geçiriyorlar. Haziran ayının ortasından sonra da uçma ergenliğine erişinceye kadar flamingo yavruları burada besleniyorlar. Ağustos ayının sonuna doğru uçma ergenliğine erişmiş yavrular buradan göç ediyorlar" dedi.
'ÖNÜMÜZDEKİ 15 GÜN KRİTİK BİR DÖNEM'
Tuz Gölü'nde kuraklığın artabileceği önümüzdeki 15 güne dikkat çeken Uçan, "Tuz Gölü´nde ve Konya Havzası'nda suyun çekildiğini hep beraber görmekteyiz. Eksi 300 metrelere kadar düşen yer altı su seviyesiyle beraber kuraklığın da ciddi derecede etkili olduğu bölgede, bakanlık olarak flamingoların varlığını tehdit edecek etkenleri ortadan kaldırmak üzere yeni bir proje gerçekleştiriyoruz. Bugün özellikle Konya Büyükşehir Belediyemizin ve civardaki ilçe belediyelerimizin desteğiyle bu alana tankerlerle su getiriyoruz. Amacımız flamingo yavrularının uçma ergenliğine erişinceye kadar, yüzeysel akışla yavruların olduğu kuluçka bölgesine, kreş bölgesine eriştirmek üzere suyu salıvermek. Su birikintileri oluşturarak yavruların beslenmesini ve hayatta kalmasını sürdürebilmek. Bu kapsamda özellikle konusunda uzman bakanlık danışmanı olan bilim adamı hocalarımızın da çalışmalarıyla bu kararı verip bugün bu çalışmayı burada yürütüyoruz. Özellikle önümüzdeki 15 gün kritik bir dönem. Kuraklığın etkilerinin son raddesinde olduğu bu 15 günde artık taşıma suyla flamingolara ve yavrularına yaşam alanı olabilecek bu faaliyeti burada icra ediyoruz. Bu faaliyetimizden olumlu sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıl ciddi flamingo yavrusu ölümleriyle karşılaştık bu bölgede. Sayıları ciddi oranları bulan bu ölümler, bizi daha ciddi kararlar almaya, daha ciddi, daha titiz çalışmaya sevk etti" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ
2022-08-03 22:02:49

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