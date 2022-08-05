Kazada ölen aynı aileden 3 kişinin cenazeleri Yozgat'a gönderildi



Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'da 'U' dönüşü yapan TIR'a çarpıp takla atan otomobilde yaşamlarını yitiren aynı aileden 3 kişinin cenazeleri, memleketleri Yozgat'a gönderildi.

Kaza, dün saat 07.30 sıralarında, Konya-Aksaray kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Aksaray'dan Konya yönüne giden Şeref Işık yönetimindeki B TC 322 yabancı plakalı otomobil, refüj aralığından 'U' dönüşü yapan Erol Gökçil yönetimindeki 42 CSB 23 plakalı TIR'ın dorsesine çarpıp takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü Şeref Işık ile yanındaki Ayten ve İrem Işık yaşamını yitirdi, Elif Işık ise yaralandı. Elif Işık, kaza yerine çağrılan ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Konya Şehir Hastanesi'nin morguna gönderilen 3 kişinin cenazelerinin, otopsilerinin ardından dün akşam saatlerinde, defnedilmek üzere memleketleri Yozgat'a gönderildiği belirtildi. Elif Işık da tedavisinin ardından taburcu oldu. Gözaltına alınan TIR şoförü Erol Gökçil ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya

2022-08-05 11:08:53



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