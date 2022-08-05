5. İslami Dayanışma Oyunları'nın pist bisikleti yarışları nefes kesti

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Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA) -KONYA´da düzenlenen 5. İslam Dayanışma Oyunları kapsamında, 10 kilometrelik Kadınlar Elit Scratch ve Erkekler Elit Scratch 15 kilometrelik yarışları nefes kesti.

Konya Olimpik Veledromu´nda düzenlenen pist bisikleti yarışması bugün başladı. Kadınlar Elit Scratch 10 kilometre ve Erkekler Elit Scratch 15 kilometre Yarışı'nda sporcular ter döktü.

Kadınlarda Kazakistanlı sporcu Rinata Sultanova 1´inci, Maleyzalı sporcu Nur Aisyah Mohamad Zubir 2´nci, Özbekistanlı sporcu Sofiya Karimova ise 3´üncü oldu. Erkeklerde ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden Ahmed Almansoori 1´inci, İranlı sporcu Behnam Ariyan 2´nci, Kazakistanlı sporcu Alisher Zhumakan ise 3´üncü oldu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Start verilmesi

Yarıştan detayDHA-Spor Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-08-05 15:33:03



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