5. İslami Dayanışma Oyunları'nın pist bisikleti yarışları nefes kesti

Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA) -KONYA´da düzenlenen 5. İslam Dayanışma Oyunları kapsamında, 10 kilometrelik Kadınlar Elit Scratch ve Erkekler Elit Scratch 15 kilometrelik yarışları nefes kesti.
Konya Olimpik Veledromu´nda düzenlenen pist bisikleti yarışması bugün başladı. Kadınlar Elit Scratch 10 kilometre ve Erkekler Elit Scratch 15 kilometre Yarışı'nda sporcular ter döktü.
Kadınlarda Kazakistanlı sporcu Rinata Sultanova 1´inci, Maleyzalı sporcu Nur Aisyah Mohamad Zubir 2´nci, Özbekistanlı sporcu Sofiya Karimova ise 3´üncü oldu. Erkeklerde ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden Ahmed Almansoori 1´inci, İranlı sporcu Behnam Ariyan 2´nci, Kazakistanlı sporcu Alisher Zhumakan ise 3´üncü oldu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Start verilmesi
Yarıştan detayDHA-Spor Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-08-05 15:33:03
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