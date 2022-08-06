Başkan Altay: Oyunların seremonisine tüm sporseverleri davet ediyorum

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Altay: Oyunların seremonisine tüm sporseverleri davet ediyorum

DHA

Başkan Altay: Oyunların seremonisine tüm sporseverleri davet ediyorum


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA) -KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 5. İslami Dayanışma Oyunları´nın Konya tarihinin en önemli organizasyonu olacağını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın katılımıyla 9 Ağustos Salı günü yapılacak oyunların açılış seremonisine tüm spor severleri ve tüm Konyalıları davet etti. Başkan Altay, 56 ülkeden 4.200 sporcunun katıldığı devasa bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını ifade etti.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TSYD Konya Şubesi´nde düzenlenen basın buluşmasında Konya tarihinin en önemli organizasyonu olacak 5. İslami Dayanışma Oyunları için tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi. Başkan Altay, Konya´nın hazırlık sürecinde de çok önemli tesisler kazandığına vurgu yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu´nun katılımıyla açılışları yapılan tam olimpik yüzme havuzu, atletizm pisti, çim sahalar ve son olarak hizmete alınan Türkiye´nin ilk olimpik velodromunun Konya´nın kazandığı en önemli tesisler olarak öne çıktığını kaydeden Başkan Altay, "Bununla birlikte organizasyonun artık şehrimizde başladığına da şahitlik etmeye devam ediyoruz. Çünkü spor kafileleri yavaş yavaş gelmeye başladı. Dün saat bisiklet yarışıyla ilgili ilk startı gerçekleştirmiş olduk" dedi.
`TÜRKİYE´NİN TANITIMI GERÇEKLEŞECEK´
9 Ağustos Salı akşamı saat 20.00´de Konya Büyükşehir Stadyumu´nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın, devlet başkanlarının ve birçok ülkenin spor bakanının katılımıyla 5. İslami Dayanışma Oyunları´nın açılışını gerçekleştireceklerini hatırlatan Başkan Altay, şöyle devam etti: "Açılış için çok önemli hazırlıklar yapıyoruz. Bugün akşam son prova gerçekleştirilecek. İki buçuk saatlik bir gösteri hazırlanıyor. Burada tüm Türkiye´nin önemli bir tanıtımı gerçekleşecek. Ayrıca açılış seremonisi öncesinde saat 20.00´de İslam dünyasının önemli sanatçılarından Maher Zain bir konserle Konyalılarla buluşacak. Ben tüm Konyalıları açılışta yerlerini almaya davet ediyorum. Çok yoğun bir talep var. İnşallah Konya´ya yakışır bir organizasyonu Büyükşehir Stadı´nda 9 Ağustos saat 20.00´de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla başlatmış olacağız."
`56 ÜLKEDEN 4 BİN 200 SPORCUNUN KATILDIĞI DEVASA BİR ORGANİZASYONA EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ´
Müsabakaların 18 Ağustos´a kadar devam edeceğini ifade eden Başkan Altay, "18 Ağustos´ta da kapanış programını icra etmiş olacağız. 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı devasa bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Tabii organizasyon Gençlik ve Spor Bakanlığı´nın. Konya ev sahibi şehir. Dolayısıyla sadece Konya Büyükşehir Belediyesi değil, tüm Konyalılar bu organizasyonun ev sahibi. Hazırlıklarda tüm Konyalıların çok büyük katkısı oldu. Konya´ya, Hazreti Mevlana´nın şehrine yakışır bir şekilde tüm misafirlerimizi misafir etmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz" diye konuştu.
`SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM´
Başkan Altay, "Hep birlikte bu işi başaracağımıza inanıyorum. Şu anda 50´den fazla ülkede, ülkemizin en önemli hava alanlarında çok yoğun tanıtımları gerçekleşiyor. Dolayısıyla yurt içinde ve yurt dışında Konya´mızın tanıtımı için çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Ben bu organizasyonun Konya´da gerçekleşmesi talimatını veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan´a, bu organizasyon sürecinde hem şehrimize önemli tesislerin kazandırılmasını sağlayan hem bu organizasyonu yapan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu´na ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm Konyalılara teşekkür ediyorum. Baştan beri bize çok yoğun destek verdiler. İnşallah hep birlikte Konya´ya yakışır bir şekilde gerçekleştireceğiz" dedi.(DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Altay'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-08-06 15:23:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Konya Milletvekili Akyürek Hüyük ilçesini ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti Konya Milletvekili Akyürek Hüyük ilçesini ...
5. İslami Dayanışma Oyunları'na doğru
YEREL HABERLER 5. İslami Dayanışma Oyunları'na doğru
Konya'da çeşitli suçlardan aranan 65 kişiden 55'i cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Konya'da çeşitli suçlardan aranan 65 kişiden 55'i ...
Konya İl Eğitim Tarihi Müzesinde 10 bine yakın materyal sergileniyor
YEREL HABERLER Konya İl Eğitim Tarihi Müzesinde 10 bine yakın ...
Danimarka ile Türkiye arasında geçen yarım asırlık ömür
YEREL HABERLER Danimarka ile Türkiye arasında geçen yarım asırlık ...
5. İslami Dayanışma Oyunları'na doğru
YEREL HABERLER 5. İslami Dayanışma Oyunları'na doğru
Ali Erbaş: Haramların her çeşidinden uzak duralım
YEREL HABERLER Ali Erbaş: Haramların her çeşidinden uzak duralım
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İslam İzcileri Dostluk Kampı'nda konuştu:
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İslam İzcileri Dostluk ...
'Dur' ihtarına uymayıp ateş açtılar, uyuşturucu haplarla yakalandılar
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayıp ateş açtılar, uyuşturucu ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Konya'da hutbe irat etti:
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Konya'da hutbe irat ...
Konya'da kaçak silah imalatı ve ticareti yaptığı öne sürülen 6 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da kaçak silah imalatı ve ticareti yaptığı öne ...
5. İslami Dayanışma Oyunları'nın pist bisikleti yarışları nefes kesti
YEREL HABERLER 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın pist bisikleti ...
Konya'da polis ekiplerine silahla ateş eden 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da polis ekiplerine silahla ateş eden 2 şüpheli ...
5. İslami Dayanışma Oyunları'nda bisiklet yarışları yapıldı
YEREL HABERLER 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda bisiklet yarışları ...
Beyşehir'de Kur'an kursu öğrencilerinden çevre temizliği
YEREL HABERLER Beyşehir'de Kur'an kursu öğrencilerinden çevre ...
Kazada ölen aynı aileden 3 kişinin cenazeleri Yozgat'a gönderildi
YEREL HABERLER Kazada ölen aynı aileden 3 kişinin cenazeleri ...
Eşinin öldürdüğü Fadim, kızının düğünü için boşanmayı ertelemiş
YEREL HABERLER Eşinin öldürdüğü Fadim, kızının düğünü için boşanmayı ...
Konya'da yaralı halde bulunan leylek tedaviye alındı
YEREL HABERLER Konya'da yaralı halde bulunan leylek tedaviye alındı
Konya'da 1200 saman balyası ve iki römork yandı
YEREL HABERLER Konya'da 1200 saman balyası ve iki römork yandı
Konya'da eşini tabancayla öldüren koca tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da eşini tabancayla öldüren koca tutuklandı
Konya'da motosiklet çaldıkları ileri sürülen 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da motosiklet çaldıkları ileri sürülen 5 kişi ...
Fabrika işçilerinin taşındığı servis midibüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 25 yaralı
YEREL HABERLER Fabrika işçilerinin taşındığı servis midibüsü ile TIR ...
Konya'da tır ile servis otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da tır ile servis otobüsünün çarpışması sonucu ...
Konya'da kayısı ağacından düşen kişi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da kayısı ağacından düşen kişi yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.