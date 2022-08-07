Bakan Kasapoğlu: İslam dünyasının birlikteliği, tüm dünyaya örnek teşkil edecek



İsmail AKKAYASalih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ''İnanıyorum ki İslam dünyasının birlikteliği, dostluğu ve kardeşliğine yönelik olarak gerçekleştirdiklerimiz sporun birleştirel gücünü esas alan İslami Dayanışma Oyunları'yla birlikte tüm dünyaya örnek teşkil edecek ve gelecek nesillere kuvvetli bir barışın ve dostluğun zeminini tesis edecektir.''dedi.

İslami Dayanışma Spor Federasyonu'nun (ISSF) 11'inci genel kurulu, 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın yapıldığı Konya'da gerçekleştirildi. Kurula, Spor ve Gençlik Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı ve Suudi Arabisten Krallığı Spor Bakanı Prens Abdulaziz bin Turki el-Faysal, federasyona üye ülkelerin temsilcileri katıldı.

EL-FAYSAL: HEDEFİMİZ FEDERASYONU GÜÇLENDİRMEK

İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı ve Suudi Arabistan Krallığı Spor Bakanı Prens Abdulaziz bin Turki el-Faysal, konuşmasında hedeflerinin federasyonu güçlendirmek olduğunu belirtti. ElFaysal, şunları söyledi: ''Hedefimiz aslında bu federasyonu güçlendirmek ve rolünü daha çok büyütmek. Üniteleri o yüzden yapıyoruz. Kanunlarını o yüzden güzelleştiriyoruz ki alması gereken yerini alsın. Hem İslam aleminde, hem de uluslararası çapta bazı aldığımız stratejik adımlarımız vardı. Mesela kurumsal komiteyi kurmamızın sebebi de buydu. Böylece kurumsal çalışmalarımızı başlatabildik ve bu şekilde ilerleyebildik. Aynı zamanda oyun komitesimiz oldu ve böylece Konya'da yapmış olduğumuz bu çalışmalar daha fazla. Aynı zamanda başka bir komite daha yaptık. O da kanuni bir komitedir. Böylece kanunlarımızı tekrar gözden geçirdik ve yapmamız gereken çalışmalarımızı vermiş olduk komiteyle beraber. Böylece yapmamız gereken raporu bir şekilde yapmış olduk. Aynı zamanda sporcuların komitesini oluşturduk. Onları takip edebilelim ve geliştirebilelim. Bugünden itibaren komitelerin çalışmalarını takip edeceğiz. Böylelikle bu federasyonun çalışmaları takip edebiliyor olacağız. Gerçekten bizim için çok önemli.''

BAKAN KASAPOĞLU: İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN GURUR DUYUYORUZ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İslami Dayanışma Oyunları'na ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirtti. Kasapoğlu, ''ISSF'nın spor alanında yürüttüğü faaliyetleri çok önemsiyor ve destekliyoruz. İslami Dayanışma Oyunları gibi çok önemli ve anlamlı bir organizasyonun himaye edilmesinde çok değerli buluyoruz. Burada bizimlere düşen görev, bu çalışmanın uluslararası kamuoyundaki gücünü arttırmaktır. 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın ev sahibi olarak bu önemli misyonu yerine getirmek için çok ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Büyük bir heyecan ve gayretle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Oyunlarla ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan himayeleriyle hamdolsun ki bugünlere geldik. Geldiğimiz noktada hepinizin gördüğü gibi oyunlar için Türkiye'mizde, Konya'mızda yılımızda en güzel şekliyle hazır'' dedi.

Konya'nın İslam Ülkeleri Spor Başkentleri unvanına sahip olduğunu hatırlatan Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi: ''2022 yılı İslam Ülkeleri Spor Başkentleri unvanına sahip Konya her şehre nasip olmayacak bu ayrıcalığı hak eden ve bunu gururla taşıyan bir şehrimiz. Modern spor tesisleri gerek zengin kültürel müzik ve değerleriyle İslami Dayanışma Oyunları'yla birlikte arzuladığımız hedefleri gerçekleştirme adına Konya büyük bulutların ve yeni başlangıçların kapılarının aralandığı bir şehrimiz. Güçlü ekonomisi, genç nüfusu ve elbette her defa hitap eden yöresel tatlarıyla birlikte üniversite ve spor şehri imajına sahip küresel sporların tarih merkezi Konya, birlik güçtür şanıyla İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ve İslami Dayanışma Sporları Federasyonu'nun beklentilerini en yüksek temsille karşılayacak şekilde uluslararası spor organizasyonları tarihinde kendine özel bir yer atılacaktır.''

"İSLAM DÜNYASINA ÖRNEK OLACAK"

Bakan Kasapoğlu, İslami Dayanışma Oyunları'ndaki birlikteliğin tüm dünyaya örnek olacağını belirterek, şöyle konuştu: ''Karalı ve emin adımlarla gerçekleştirdiğimiz spor politikalarımız, Türk sporuna güç kazandırmakla birlikte dünyaya da örnek olmaya devam edecek. İnsanlığın ortak birikimine katkı sağlamaktan ayrıca büyük bir memnuniyet duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Birlik güçtür. Konya'da elit sporcularımızı ve gençlerimizi spor severleri bir araya getiren 5'inci İslami Dayanışma Oyunları, İslam dünyasının kurumsal iş birliği neticesinde başarabileceklerinin de bir işaretidir. Spor alanında üye ülkeler arasında çeşitli düzeylerde gelişen işbirliği ve dayanışmayı bugün bir kez daha burada görmekten, buna şahit olmaktan ayrı bir memnuniyet duyuyoruz. İslami Dayanışma Oyunları'nın bu işbirliği ve dayanışmanın güçlenmesine, daha büyük katkılar sağlayacağını da yürekten inanıyoruz. Aynı dayanışma oyunlarında olduğu gibi Türkiye genelinde tüm spor imkanlarımızla sizlerle birlikte hareket etmekten büyük bir mutluluk duyacağımızı da özellikle ifade ediyorum. İnanıyorum ki İslam dünyasının birlikteliği, dostluğu ve kardeşliğine yönelik olarak gerçekleştirdiklerimiz sporun birleştirel gücünü esas alan İslami Dayanışma Oyunları'yla birlikte tüm dünyaya örnek teşkil edecek ve gelecek nesillere kuvvetli bir barışın ve dostluğun zeminini tesis edecektir.''

İSRAİL'E TEPKİ

Bakan Kasapoğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısına da tepki gösterdi. Kasapoğlu, ''İsrail'in Gazze'ye yönelik olarak 5 Ağustos günü düzenlediği hava saldırılarını şiddetle ifade etmek istiyorum. Saldırılarda çocuklar dahil olmak üzere sivillerin yaşamlarını kaybetmelerini, kabul edilemez bulduğumuzu belirtmek istiyorum. Saldırılar sonrasında bölgede yükselen gerginliği, endişeyle karşıladığımızı ifade ediyorum. Söz konusu olayların yeni bir çatışma sarmalına dönüşmeden derhal sonlandırılmasını temenni ediyoruz'' dedi.

Genel kurulun ardından Bakan Kasapoğlu ve Federasyon Başkanı El Faysal, Konya 2022 İslam Ülkeleri Spor Başkenti İşbirliği protokolünü imzaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Salondan detay

-ElFaysal'ın konuşması

-Bakan Kasapoğlu'nun konuşması

-İmza töreni detay

DHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-08-07 12:24:04



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