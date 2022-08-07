İslami Dayanışma Oyunları'na kadın hentbolcular galibiyetle başladı

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KONYA,(DHA)KONYA'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'na kadın milli hentbolcular, galibiyetle başladı.

A Milli Hentbol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları A Grubu'nun ilk maçını Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda Bangladeş'le oynadı. Maçın ilk yarısını 26-4 önde kapatan milliler, mücadeleyi 51-10 kazandı.

Grupta bugün oynanan diğer karşılaşmada ise Özbekistan, Senegal'i 28-27 mağlup etti. Milli Takım 9 Ağustos Salı günü saat 11.00'de Senegal ile, 11 Ağustos Perşembe günü de saat 13.00'te Özbekistan ile mücadele edecek. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Konya DHA

2022-08-07 16:24:43



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