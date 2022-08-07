Bakan Kasapoğlu, yüzücülere madalyalarını verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kasapoğlu, yüzücülere madalyalarını verdi

DHA

Bakan Kasapoğlu, yüzücülere madalyalarını verdi


İsmail AKKAYASalih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5. İslam Dayanışma Oyunları kapsamında, Konya Olimpik Yüzme Havuzu´nda gerçekleşen para yüzme yarışlarını izledi. Kasapoğlu, para yüzmede altın, gümüş ve bronz madalyaların sahipleri milli sporcular Sevilay Öztürk, Sümeyye Boyacı ve Emine Avcu'ya madalyalarını verdi. 
'SPOR KUCAKLAMA DEMEK' 
Bakan Kasapoğlu, daha sonra 5. İslam Dayanışma Oyunları'nın bir otelde düzenlenen gala yemeğine katıldı. Burada oyunlara katılan davetlilere seslenen Bakan Kasapoğlu, sporun birlik, beraberlik ve kucaklaşma olduğunu belirtti. Bakan Kasapoğlu, ''Spor birlik ve beraberlik demek. Spor kucaklamak demek. Spor bütünleştirmek demek. İşte bu oyunlar inanıyorum ki çok güzel müsabakalara sahne olacak. Rekabeti en güzel şekliyle, seyir keyfini  dolu dolu hepimize yaşatacak. Onun da ötesinde geriye kalacak olan bu güzide organizasyondan bu anlamlı birliktelikten çok ama çok güzel hatıralar olacak. Konya'ya dair, Konya insanının gönül zenginliğine dair, çok ama çok unutulmaz hatıraları, sporcularımız, sporcu kardeşlerimiz yanlarında giderken, zihinleriyle, gönülleriyle, yürekleriyle memleketlerine taşıyacaklar. İşte biz bunu arzu ediyoruz. Sporunu ciddi rekabetinin dosya yaşanmasıyla ve özellikle sonrasındaki dostlukları, sonrasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirecek bir ortamı tesis etmek istiyoruz  Hamdolsun oyunlar köyüyle diğer aktiviteleriyle  gençlerimizi, sporcularımızı kaynaştıracak bu ortamın da Konya'mızın gönül zenginliğiyle, Konya insanımızın o güzide misafirperverliğiyle en anlamlı şekilde yaşandığına şahitlik etmekten de ayrı bir heyecan duyduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum'' diye konuştu. 
"MADALYA SAYIMIZ İLK 7 AYDA 2 BİN 800'E YAKLAŞTI"
Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin spor branşlarının başarılarının günden güne arttığını belirterek, ''İlk 7 aylık süreçte madalya sayımız 2 bin 800 yaklaştı. Her geçen gün yeni madalyalar, yeni başarılar. Sadece bir branşta değil, pek çok branşta olan iddiamız zirveye doğru yürüyor. İnşallah İslam oyunlarıyla taçlandıracağız'' dedi. 
Bakan Kasapoğlu, "İslam birliğindeki birlikteliğini yine İslami Dayanışma Spor Federasyonu'nun çatısı altındaki bu organizasyonlarla buna benzer yeni çalışmalarla farklı boyutlara taşımak ve yüzden 5. İslami Dayanışma Oyunları'na hamdolsun en güzel şekilde ev sahipliği yapıyoruz. Bundan sonra da federasyon içinde mümkün olan elimizden fazlasıyla gelecek tüm katkıyı da sağlayacağımızı özellikle ifade etmek istiyorum. Tabii sporun ruhunda rekabet var. Ama asıl olan kardeşlik. Asıl olan o bahsettiren, hep fair play ruhu, centilmenlik. Ben bu vesileyle  56 ülkeden 4 binden fazla sporcumuza ben başarılar diliyorum'' şeklinde konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Bakan Kasapoğlu'nun yüzme yarışlarını izlemesi 
Yüzücülerin yarışması 
Madalya töreni 
Bakan Kasapoğlu, madalya töreni DHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA
2022-08-07 21:58:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

5. İslami Dayanışma Oyunları
YEREL HABERLER 5. İslami Dayanışma Oyunları
5. İslami Dayanışma Oyunları
YEREL HABERLER 5. İslami Dayanışma Oyunları
5. İslami Dayanışma Oyunları
YEREL HABERLER 5. İslami Dayanışma Oyunları
Pist bisikletinde, Özbekistan ve Birleşik Arap Emirlikleri madalya kazandı
YEREL HABERLER Pist bisikletinde, Özbekistan ve Birleşik Arap ...
İslami Dayanışma Oyunları'na kadın hentbolcular galibiyetle başladı
YEREL HABERLER İslami Dayanışma Oyunları'na kadın hentbolcular ...
Konya'da İslami Dayanışma Oyunları heyecanı
YEREL HABERLER Konya'da İslami Dayanışma Oyunları heyecanı
5. İslami Dayanışma Oyunları
YEREL HABERLER 5. İslami Dayanışma Oyunları
5. İslami Dayanışma Oyunları
YEREL HABERLER 5. İslami Dayanışma Oyunları
Konya'da hafif ticari aracın direğe çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da hafif ticari aracın direğe çarpması sonucu 1 ...
Acıgöl'de gün batımı
YEREL HABERLER Acıgöl'de gün batımı
Bakan Kasapoğlu: İslam dünyasının birlikteliği, tüm dünyaya örnek teşkil edecek
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: İslam dünyasının birlikteliği, tüm ...
Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu 11. Genel Kurulu
YEREL HABERLER Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu 11. ...
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun Konya heyecanı:
YEREL HABERLER Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin ...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Konya'da "Adım Adım 2023" programına katıldı:
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Konya'da "Adım ...
5. İslami Dayanışma Oyunları'nda bisiklet yarışları devam ediyor
YEREL HABERLER 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda bisiklet yarışları ...
Güneysınır'da lavanta hasadı yapıldı
YEREL HABERLER Güneysınır'da lavanta hasadı yapıldı
Başkan Altay: Oyunların seremonisine tüm sporseverleri davet ediyorum
YEREL HABERLER Başkan Altay: Oyunların seremonisine tüm ...
AK Parti Konya Milletvekili Akyürek Hüyük ilçesini ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti Konya Milletvekili Akyürek Hüyük ilçesini ...
5. İslami Dayanışma Oyunları'na doğru
YEREL HABERLER 5. İslami Dayanışma Oyunları'na doğru
Konya'da çeşitli suçlardan aranan 65 kişiden 55'i cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Konya'da çeşitli suçlardan aranan 65 kişiden 55'i ...
Konya İl Eğitim Tarihi Müzesinde 10 bine yakın materyal sergileniyor
YEREL HABERLER Konya İl Eğitim Tarihi Müzesinde 10 bine yakın ...
Danimarka ile Türkiye arasında geçen yarım asırlık ömür
YEREL HABERLER Danimarka ile Türkiye arasında geçen yarım asırlık ...
5. İslami Dayanışma Oyunları'na doğru
YEREL HABERLER 5. İslami Dayanışma Oyunları'na doğru
Ali Erbaş: Haramların her çeşidinden uzak duralım
YEREL HABERLER Ali Erbaş: Haramların her çeşidinden uzak duralım

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.