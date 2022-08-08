MEDAŞ´tan 2,1  milyarlık yatırım 



KONYA,(DHA)MERAM Elektrik Dağıtım A.Ş., hizmet verdiği Konya, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Karaman illerinde, artan enerji talebini karşılamak ve kesintisiz ve kaliteli enerji sağlamak amacıyla 2,1 milyar TL´lik yatırım yapacağını açıkladı.2021 yılında 1,17 milyar TL tutarında yatırımı tamamlandığı belirten MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, 2022 yılında bu rakamı arttırarak 2,1 milyar TL yatırım tutarını tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti. SON 3 YILDA ARIZA SAYISI YÜZDE 35 DÜŞTÜUçmazbaş açıklamasında, "Bu yatırımların kapsamı, genellikle ekonomik ömrünü doldurmuş tesislerin yenilenmesi, alternatif yeni hatların yapılması, yeni yerleşim yerlerinin enerjilendirilmesi, havai şebekelerin yer altına alınması ve cadde-sokak aydınlatmalarından oluşmaktadır. Yapılan bu yatırımlarla son 3 yılda arıza sayısı yüzde 35 oranında düşüş gösterirken, abone başına düşen kesinti sayısı yüzde 21, kesinti süresinin ise yüzde 41 düşüş gözlemlendi. `´dedi.Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarına da önemli bütçeler ayırdıklarını belirten Uçmazbaş, tedarik sürekliliği ve teknik kalitenin artırılması, kullanılan malzemelerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesi amacıyla 15,6 milyon liralık 21 Ar-Ge projesi yürütüldüğü söyledi. (DHA) DHA-Ekonomi Türkiye-Konya

2022-08-08 13:22:17



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