Türkiye Erkekler Hentbol Takımı, İran´a mağlup oldu 

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KONYA,(DHA)Türkiye Erkekler Hentbol Takımı, 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'ndaki ilk maçında İran'a 26-20 mağlup oldu.

Konya´da düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden Türkiye Erkekler Hentbol Takımı, grup maçında İran ile karşılaştı. İlk yarıyı 11-9 yenik kapatan Türkiye, karşılaşmayı da 26-20 kaybetti. Ay-yıldızlılar gruptaki ikinci maçını 10 Ağustos Çarşamba günü saat 15.00'te Azerbaycan ile oynayacak.

Öte yandan grubun diğer maçında Katar, Fas´ı 22-20 yendi. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Konya DHA

2022-08-08 17:43:56



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