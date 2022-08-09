Filistin ve Arnavutluk başbakanları Konya'da



Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)TÜRKİYE'nin ev sahipliğinde gerçekleşen '5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış törenine katılacak olan Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Konya'ya geldi.

'5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreni, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun yer aldığı oyunların açılış törenine katılacak olan Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Konya'ya geldi. Ayrı ayrı kente gelen Iştiyye ve Rama, havalimanında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve il protokol üyeleri tarafından karşılandı. Iştiyye ve Rama, tören öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, aralarında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da bulunduğu katılımcı ülke temsilcileriyle bir araya geleceği yemeğe katılacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCI

2022-08-09 15:23:47



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