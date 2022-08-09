Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Konya'da (3)

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ALİYEV, TATAR VE IŞTİYYE İLE GÖRÜŞTÜ

Türkiye'nin ev sahipliğindeki 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreni için Konya'ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, organizasyonda yer alan sporcularını ziyaret etti. Aliyev, ardından bir otelde açılış törenine katılmak için kente gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile görüştü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya DHA

2022-08-09 17:51:35



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