İslami Dayanışma Oyunları'nda gülle atmada millilerden altın madalya

Seul'de yağış 7 kişinin ölümüne neden oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KONYA,(DHA)Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda gülle atmada erkeklerde Alperen Karahan; kadınlarda Emel Dereli altın madalya kazandı.

Konya'da düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları kapsamında gülle atma finalinde Alperen Karahan, 20.46'lık derecesiyle altın madalya kazandı. Yarışmada 20.12 metre atan Suudi Arabistanlı Mohammed Tolo gümüş, 19.44 metrelik atış yapan Bahreynli Abdelrahmah Mahmoud bronz madalya aldı.

Kadınlarda ise milli sporcu Emel Dereli, 17.25 atış yaparak altın madalya, 16.87 metreyle Pınar Akyol gümüş, 14.93 metrelik atışla da Endonezya'dan Febri Eki Kawati bronz madalya kazandı.(DHA)

DHA-Spor Türkiye-Konya DHA

2022-08-09 18:52:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.