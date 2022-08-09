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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılan ülkelerin lideriyle buluştu (2)

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılan ülkelerin lideriyle buluştu (2)


ERDOĞAN, ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları için Konya'ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Konya KONYA, (DHA)
2022-08-09 22:27:51

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