Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılan ülkelerin lideriyle buluştu (2)

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ERDOĞAN, ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları için Konya'ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Konya KONYA, (DHA)

2022-08-09 22:27:51



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