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Bakan Kasapoğlu: İslam alemine layık bir organizasyonu gerçekleştireceğiz

DHA

Bakan Kasapoğlu: İslam alemine layık bir organizasyonu gerçekleştireceğiz


Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCI / KONYA, (DHA) Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ''Sporun başkenti olarak sporun evrensel mesajını, Konya'dan tüm dünyaya güçlü bir şekilde haykıracağız. İnşallah hep birlikte şehrimize, Türkiye'mize yaraşır, tüm İslam alemine layık bir şekilde mükemmel bir organizasyonu gerçekleştireceğiz" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5´inci İslami Dayanışma Oyunları´nın açılış töreninde bir konuşma yaptı. Bakan Kasapoğlu, 56 ülkeden 4 binden fazla sporcu ve binlerce sporseverin oyunlara katıldığını belirtti. Kasapoğlu, ''Sporun başkenti olarak sporun evrensel mesajını, Konya'dan tüm dünyaya güçlü bir şekilde haykıracağız. İnşallah hep birlikte şehrimize, Türkiye'mize yaraşır, tüm İslam alemine layık bir şekilde mükemmel bir organizasyonu gerçekleştireceğiz. Biliyoruz ki uluslararası spor organizasyonlarının sadece bir sportif etkinlik olmaktan öte, anlamı var. Sporun birleştirici gücü böylesine organizasyonlarda çok daha farklı bir şekilde meydana çıkıyor. Ülkelerimiz arasındaki bağın, ülkelerimiz arasındaki gelişmesine vesile oluyor. Zira bugün yeryüzü barışa ve esenliğe birbirinin hukukunu korumaya hazır'' diye konuştu.
Bakan Kasapoğlu, ülke olarak son 20 yılda sportif başarıların ve madalyaların artmasından dolayı Türkiye'nin her alanda tüm branşlar için talep edilen bir spor ülkesi haline geldiğini kaydetti.
"İSLAM ÜLKELERİN DAYANIŞMASI ADINA ÖNEMLİ BİR ROL OYNAMAKTADIR"
İslami İş Birliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha da İslam ülkelerinin bir araya gelmesinin önemli olduğunu belirterek, ''İslam ülkelerinin dayanışması ve bir araya gelmesi,  insanların tanışması ve kaynaşması adına bu tür organizasyonlar önemli rol oynamaktadır. Yine aynı şekilde İslam İşbirliği Örgütü üye ülkelerinin gençliği ve sporun ilerlemesine olan bağlılığının bir kanıtı olarak, aynı zamanda çok kültürlülüğü ve kültürler arası diyalogu güçlendirmeye ve İslami coğrafyadaki insanları bir araya getirmek ve İslami değerleri pekiştirmek adına önemli bir adım atmış olduk. Burada 4 bin sporcuyu bir araya getiren Türkiye'yi tebrik ediyor ve İslami  dayanışmanın somut bir örneği olması nedeniyle dünyanın en önemli spor etkinlikleri arasında sayıla bu etkinliği düzenlediği için teşekkür ediyorum'' dedi.
EL-FAYSAL: İSLAM'DAN DAHA YÜCE BİR DİN YOKTUR
Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Başkanı ve Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal ise yaptığı konuşmada, ''Bugün bu önemli toplantıda  tek bir bayrak altında, daimi kardeşlik, büyük bir hedef etrafında buluşuyoruz. Çünkü İslam'dan daha yüce ve daha barıştan daha güzel bir din yoktur. Çünkü İslam ilk yıllarından itibaren spora özendirmiş, yüzmeye, atıcılığa ve at biniciliğine, insanları desteklemiş ve onları bu sporları yapmalarına bir şekilde rehberlik etmiştir'' diye konuştu.
el-Faysal, Türkiye´nin önemli bir adım attığını belirterek, ''İslami İş Birliği örgütünün desteğiyle ve ona tabi olan müesseselerinde katılımıyla önemli organizasyonlara imza attık. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin de amacı netti. Değeri yüksek ve kardeşlik durumunu destekleyen önemli bir adım atmıştır. Bugün 5'incisi düzenlenen ve 24 farklı branşta olimpiyat oyuncularının da katılımıyla düzenlenen bu buluşmada 54 ülkeden kadın ve erkek sporcular yarışacaktır. Bu büyük buluşmaya katılan her sporcu gerçek rekabetin temiz yüzünü ve sahip olduğu büyük spor değerlerini ortaya koyacaktır" şeklinde konuştu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DEKLARASYONUYLA OYUNLAR RESMİ OLARAK BAŞLADI
Konuşmaların sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deklarasyonuyla yarışlar resmi olarak başladı. Erdoğan, ''5. İslami Dayanışma spor faaliyetlerini başlatıyorum. Tüm emeği geçenleri, şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun'' dedi. (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Seremoniden detaylar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deklarasyonu
Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları
 DHA-Spor Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCI
2022-08-09 23:57:50

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