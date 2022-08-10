Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılan ülkelerin lideriyle buluştu (3)

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış töreni sonrası 5. İslami Dayanışma Oyunları için Konya´ya gelen Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal ve Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile ayrı ayrı görüştü. Erdoğan, ikili görüşmelerin ardından Konya'dan ayrıldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Konya KONYA, (DHA)

2022-08-10 01:33:06



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