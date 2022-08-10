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Vaduz Teknik Direktörü Mangiarratti: Elimizden geleni yapacağız

DHA

Vaduz Teknik Direktörü Mangiarratti: Elimizden geleni yapacağız


İsmail AKKAYA Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA, (DHA) Vaduz Teknik Direktörü Alessandro Mangiarratti, ''Konyaspor sert bir rakip. Elimizden geleni yapacağız" dedi. 
Konyaspor ile UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın Lihtenşıtayn takımlarından Vaduz ile saat 20.00'de Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda karşılaşacak. Vaduz, bugün maçın oynanacağı statta son antrenmanını yaptı. Antrenman öncesi düzenlenen basın toplantısına katılan kaleci Benjamin Büchel, Konyaspor taraftarının çok heyecanlı bir taraftar olduğunu belirterek, taraftar baskısını takım olarak hissetmeyeceklerini ve bu tarz stat ve taraftar karşısında çok maç oynadıklarını belirtti. 
Tunahan Çiçek de ''Biz elimizden ne geliyorsa deneyeceğiz. Sonuçta futbol ne olacağı belli değil" dedi. 
Teknik Direktörü Alessandro Mangiarratti, Konyaspor'un sert bir takım olduğunu belirterek, ''Konyaspor sert bir rakip. Elimizden geleni yapacağız. Geçen maçtaki değerlendirmelerimize göre gerçekten Konyaspor çok kaliteli takım" ifadelerini kullandı.
Mangiarratti,  takımda 4 sakat oyuncunun olduğunu ve bu oyuncularınbugün antrenmana katılacağını belirtti  
Mangiarratti, bir gazetecinin maçın oynanacağı statta dün 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış törenin olduğunu ve zeminin nasıl olduğunu yönündeki soruya, ''Zemin çok büyük bir engel olmayacak. Fakat çok yazık. Böyle bir stat için bu şekildeki görüntü hoş değil. Ama sulama yapılırsa herhangi bir sorun yaşamayız" diye konuştu. 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Futbolcular açıklama 
Teknik direktör açıklama 
Antrenman detay
DHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-08-10 21:19:50

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