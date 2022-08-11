Konyaspor- Vaduz: 2-4

İsmail AKKAYA / KONYA,(DHA)STAT: Konya Büyükşehir
HAKEMLER: Guillermo Cuadra Fernandez, Inigo Prieto Lopez de Cerain, Jose Antonio Garrido Romero
KONYASPOR: Sehic Cebrail (Dk. 46 Ahmet Oğuz), Uğurcan (Dk. 87 Adil), Calvo, Guilherme, Bruno Paz (Dk. 59 Soner), Muric (Dk. 46 Michalak), Hadziahmetovic, Rahmanovic (Dk. 59 Cikalleshi), Bytyqi, Muhammet Demir
VADUZ: Büchel Gasser, Isik, Iodice (Dk. 70 Hasler), Ulrich, Fosso (Dk. 56 Ömerovic), Gajic (Dk. 84 Goelzer), Fehr, Tunahan Çiçek (Dk. 70 Traber), Sasere (Dk. 84 Rastoder) Sulter
GOLLER: Dk. 12 Guilherme (P), Dk. 90+4 Hadziahmetovic (Konyaspor) Dk. 27 ve Dk. 89 Gasser, Dk. 30 Sutter, Dk. 67 Tunahan Çiçek (Vaduz)
SARI KARTLAR: Cebrail, İlhan Palut (Teknik direktör) (Konyaspor) Fosso, Sutter, Gabriel Isik (Vaduz)
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Konyaspor sahasında Vaduz'a 4-2 mağlup oldu. Yeşil-beyazlılar, bu sonuçlar Avrupa kupalarına veda etti.
16'ncı dakikada sağ kanattan Hadziahmetovic'in köşe vuruşunda ceza sahasında Calvo'nun vuruşunda Fosso, kale çizgisi önünden müdahale etti. Dönen topu önünde bulan Rahmanovic'in vurşunda top Fossa'nın eline çarptı. Hakem Guillermo Fernandez, penaltı noktasını gösterdi.
17'nci dakikada penaltı atışını kullanan Guilherme, meşin yuvarlağı kaleci Büchel'in solundan ağlarla buluşturdu: 1-0.
27'nci dakikada Vaduz bebareberliği yakaladı. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Gajic ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Gasser'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
30'uncu dakikada konuk ekip öne geçti. Konyaspor savunması Uğurcan'ın hatası sonrası topla buluşan Sutter, ceza sahasına girerek, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.
İlk yarı Vaduz'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
48'inci dakikada sağ kanattan Hadziahmetovic'in köşe vuruşunda, ceza sahasında Uğurcan'ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
50'nci dakikada Tunahan Çiçek'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Sehic topu çeldi. Altıpasın hemen dışında Sasere'nin şutunda top yan ağlarda kaldı.
67'nci dakika Vaduz farkı 2'ye çıkardı. Sasere'nin pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Tunahan Çiçek, ayağının içiyle yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-3.
89'uncu dakikada Vaduz, 4'üncü golü buldu. Hızlı gelişen konuk ekip atağında sağ taraftan ceza sahasına giren Rastoder, pasını müsait durumdaki Gasser'e verdi. Bu oyuncu meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 1-4.
90+4'üncü dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Hadziahmetovic, yaptığı şık vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-4.
Karşılaşma Vaduz'un 4-2 üstünlüğüyle sona erdi. DHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA
2022-08-11 22:16:22
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