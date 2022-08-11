Konyaspor- Vaduz maçının ardından



İsmail AKKAYA Hasan DÖNMEZ / KONYA,(DHA)UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Konyaspor sahasında Vaduz'a 4-2 mağlup oldu. Yeşil-beyazlılar, bu sonuçla Avrupa kupalarına veda etti.

Karşılaşmanın ardından Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ve Vaduz Teknik Direktörü Alessandro Mangiarratti, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Kabul edilemez bir skor ve eleniş olduğunu ifade eden Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Turu geçmek istiyorduk, üzgünüz. 4-2 yenildik. Bunu da artık periyot, periyot, ilk yarı böyle oldu, ikinci yarı böyle oldu, tarzında anlatmanın bir anlamı yok. Son derece kabul edilemez bir skor ve eleniş. Bize güvenen insanlardan, camiamızdan, ben takımım adına özür diliyorum. En başta elendiğimiz, sonra böyle bir onları skorla muhatap ettiğimiz için, evet bundan sonrası için klasiktir; ama doğrudur ayağa kalkmaya çalışacağız. Çok çabuk toparlanacağız ve ligimize bakacağız. Evet önemsiz mi? Asla değil. İki üç cümleyle geçirilecek bir durum mu? Değil. Ama şu anda yapacak başka da bir şeyimiz yok. Birbirimize sarılarak ayağa kalkmaya çalışacağız" diye konuştu.

"90 DAKİKALIK PERFORMANS GÖSTEREBİLEÇEK DURUMDA DEĞİLDİ"

Bir gazetecinin son lig maçındaki ilk 11'den 5 oyuncun bu maçın ilk 11'inde yer almadığı yönündeki soru üzerine Palut, "Böyle bir fikstür ve üzerine yolculuklar yaptık. Biliyorsunuz artık bütün mesafeler ölçülebiliyor. Bazı oyuncularımızın artık bir maçı daha 90 dakika oynamaya fiziksel manada tahammülleri kalmamıştı. Sahada 11'de görev verdiğim 4, 5 oyuncu da bu konumdaydı. En azından sahaya yeni bir enerji katmak istedim. Çünkü bu sık maç periyodunda geçen de bahsettim, bir şekilde oyuncularımıza güveneceğiz. Onlardan verim almaya çalışacağız. Soruyu şöyle değiştirirsek, 'Takımın alıştığı ana kadrodan ayrıldığı zaman performansında bir değişime oldu mu?' diye bu soruyu düzenlersek. Evet ama bu bahsettiğimiz oyuncular bizim beklediğimiz 90 dakikalık performansı gösterebilecek durumda fiziken değillerdi. Ondan böyle bir karar aldım. Ondan dolayı mıdır? Bilmiyorum. Bu sorunun ucu açıktır. Ama buna mecburdum" ifadelerini kullandı.

"DİSİPLİNİ KORUMAK LAZIM"

Skorun 2-1' gelmesinin ardından sahada yaşanan düşüşü gördüğünü belirten Palut, "'Ben 1-1'den öte, 2-1'le alakalı o bahsettiğim düşüşü gördüm. 2-1'den sonra bu düşüşü gördüm. Ama ikinci yarının geneline baktığımız zaman yine çok pozisyonlar bulduk. Oyunu bırakmadık ama 3'üncü golden sonra iyice riskler aldık ve oyunun disiplininden koptuk. Futbolda her şey var. Disiplini korumak lazım ama bazı skorlar size erken risklerde aldırabiliyor. Onun da etkilerini gördüğümüzü söyleyebilirim. Bu konu yönetimle konuşacağımız bir konu. Ama oyuncuların maç performansları bizim sezonluk planlarımız üzerinde çok fazla etki taşımıyor. Sezonluk planımız var. O bahsettiğiniz mevkide Türk oyuncu kullanmak istiyoruz bir kere. Çünkü biliyorsunuz 3 Türk oynatma durumumuz var. Bu noktada da pazar son derece dar. Elimizdeki oyunculara bir şekilde güveneceğiz" şeklinde konuştu.

"ZEMİNİN BİRAZ BOZUK OLMASI 4 GOL YEMEMİZİ AÇIKLAYAMAZ

Palut, saha zeminiyle ilgili gelen bir soru üzerine şöyle konuştu:

''Hiçbir özrümüz yok. Rakibimiz bizim kadar pas yapan bir takım olmasa da onları da bu sahada bir şekilde hayatlarında ilk defa geldikleri bir ortama çıktılar. Mücadele ettiler. Belki çok göze hoş gelen bir oyun oynamadılar, ama mücadele ettiler, savaştılar. Siz de izlediniz, bunu değerlendirin. Hiç atmadığımız kadar direkt top attık, ama asla ve asla zeminin bugün biraz bozuk olması bizim Vaduz'dan 4 gol yememizi açıklayamaz. Zemine geldiğimiz zaman yoğun çalışmalarla eski haline döner. İyi zeminlerde futbol oynamakla bu futbolu izlemek de çok daha keyifli."

MANGİARRATTİ: TURU ATLADIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ

Turu atladıkları için çok mutlu olduklarını dile getiren Vaduz Teknik Direktörü Alessandro Mangiarratti, "Buradan galibiyetle turu atladığımız için çok mutluyuz. Oyuncularım da böyle bir maçtan galibiyet elde ettiği için çok sevinçliler" dedi.

Takımın sabah saatlerinde Konya sokaklarında yaptığı antrenmanla ilgili gelen bir soru üzerine Mangiarratti, şu ifadeleri kullandı:

"Genelde bu tarz antrenmanları yapıyoruz. Oyuncularım hem şehri görüyorlar hem de antrenman yapmış oluyorlar. Sokaklarda koştular, otelde yatmak yerine bu daha iyi oluyor."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İlhan Palut açıklama

Mangiarratti açıklamaDHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYAHasan DÖNMEZ

2022-08-11 23:27:54



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