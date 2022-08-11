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KONYA,(DHA)Konyaspor'un prensip anlaşmasına vardığı Ugandalı forvet oyuncu Uche Ikpeazu, Vaduz maçını tribünden izledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, Middlesbrough forması giyen forvet oyuncusu Uche Ikpeazu'yu prensipte anlaşmasına vardı. Konya'ya gelen Uche Ikpeazu, yeşil-beyazlı ekibin Vaduz'a 4-2 mağlup olduğu karşılaşmayı tribünden takip etti. Uche Ikpeazu transferinin yarın resmi olarak açıklanması bekleniyor.DHA-Spor Türkiye-Konya DHA

2022-08-11 23:31:02



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