Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konyaspor'un prensipte anlaştığı Uche Ikpeazu, Vaduz maçını izledi

DHA

Konyaspor'un prensipte anlaştığı Uche Ikpeazu, Vaduz maçını izledi


KONYA,(DHA)Konyaspor'un prensip anlaşmasına vardığı Ugandalı forvet oyuncu Uche Ikpeazu, Vaduz maçını tribünden izledi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, Middlesbrough forması giyen forvet oyuncusu Uche Ikpeazu'yu prensipte anlaşmasına vardı. Konya'ya gelen Uche Ikpeazu, yeşil-beyazlı ekibin Vaduz'a 4-2 mağlup olduğu karşılaşmayı tribünden takip etti. Uche Ikpeazu transferinin yarın resmi olarak açıklanması bekleniyor.DHA-Spor Türkiye-Konya DHA
2022-08-11 23:31:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konyaspor- Vaduz maçının ardından
YEREL HABERLER Konyaspor- Vaduz maçının ardından
5. İslami Dayanışma Oyunları
YEREL HABERLER 5. İslami Dayanışma Oyunları
5. İslami Dayanışma Oyunları
YEREL HABERLER 5. İslami Dayanışma Oyunları
Konyaspor-Vaduz maçının ardından
YEREL HABERLER Konyaspor-Vaduz maçının ardından
5. İslami Dayanışma Oyunları
YEREL HABERLER 5. İslami Dayanışma Oyunları
5. İslami Dayanışma Oyunları
YEREL HABERLER 5. İslami Dayanışma Oyunları
Konya'da ormanlık alana terk edilmiş 21 köpek yavrusu bulundu
YEREL HABERLER Konya'da ormanlık alana terk edilmiş 21 köpek yavrusu ...
5. İslami Dayanışma Oyunları
YEREL HABERLER 5. İslami Dayanışma Oyunları
Konyaspor- Vaduz: 2-4
YEREL HABERLER Konyaspor- Vaduz: 2-4
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
YEREL HABERLER Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
Konyaspor- Vaduz (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Konyaspor- Vaduz (FOTOĞRAFLAR)
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
YEREL HABERLER Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
Arabam.com Konyaspor-Vaduz maçından notlar
YEREL HABERLER Arabam.com Konyaspor-Vaduz maçından notlar
5. İslami Dayanışma Oyunları
YEREL HABERLER 5. İslami Dayanışma Oyunları
5. İslami Dayanışma Oyunları
YEREL HABERLER 5. İslami Dayanışma Oyunları
Arabam.com Konyaspor-Vaduz
YEREL HABERLER Arabam.com Konyaspor-Vaduz
5. İslami Dayanışma Oyunları
YEREL HABERLER 5. İslami Dayanışma Oyunları
Atletizmde 400 metrede madalyalar sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Atletizmde 400 metrede madalyalar sahiplerini buldu
Cirit atmada milliler 2 madalya kazandı
YEREL HABERLER Cirit atmada milliler 2 madalya kazandı
Yalıhüyük Belediyesinin aşure etkinliği
YEREL HABERLER Yalıhüyük Belediyesinin aşure etkinliği
AK Parti Konya Milletvekili Özdemir Hüyük'te
YEREL HABERLER AK Parti Konya Milletvekili Özdemir Hüyük'te
5. İslami Dayanışma Oyunları
YEREL HABERLER 5. İslami Dayanışma Oyunları
Halterde Endonezya şampiyon oldu
YEREL HABERLER Halterde Endonezya şampiyon oldu
Seydişehir'de mevsimlik tarım işçilerine sağlık taraması yapılıyor
YEREL HABERLER Seydişehir'de mevsimlik tarım işçilerine sağlık ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.