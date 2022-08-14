Konyaspor - Başakşehir maçı Eskişehir'de oynanacak

KONYA, (DHA) Türkiye Futbol Federasyonu pazartesi günü Konya'da oynanacak olan Konyaspor Medipol Başakşehir maçının stat zemini uygun olmadığı Eskişehir'de oynanmasına karar verdi.
TFF Maç Planlama Müdürlüğü, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu´nda yaptığı zemin ve saha incelemesinde; mevcut zemin koşullarının sporcu sağlığını tehdit ettiği ve futbol oynamaya müsait olmadığı yönünde rapor hazırladı. Raporun ardından TFF, Konyaspor Başakşehir maçının 15 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15´de Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu´nda oynanmasına karar verdi.
Konyaspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
''Türkiye Futbol Federasyonu Maç Planlama Müdürlüğü´nün, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu´nda yaptığı zemin ve saha incelemesinde; mevcut zemin koşullarının sporcu sağlığını tehdit ettiği ve futbol oynamaya müsait olmadığı raporlanmıştır. İnceleme ve raporlama doğrultusunda yaptığımız erteleme talebimiz, M. Başakşehir FK tarafından kabul edilmemiştir. TFF´nin aldığı karara göre; M. Başakşehir maçımız 15 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15´de Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu´nda oynanacaktır. Maç bileti satın alan taraftarlarımız, ücret iadelerini Passolig gişelerinden alabilirler. Eskişehir´de oynanacak karşılaşmanın biletleri 1 TL olup en kısa sürede satışa çıkacaktır. Kombinesi olan taraftarımızın Passolig kartlarına karşılaşmanın bileti tanımlanacaktır.'' (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Konya DHA
2022-08-14 00:54:56
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