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Avusturya plakalı otomobil, 3 araca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

DHA

Avusturya plakalı otomobil, 3 araca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı


KONYA,(DHA)-KONYA'da, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle karşı şeride geçen Avusturya plakalı otomobil, 3 araca çarptı. Zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. 
Kaza, saat 14.00 sıralarında KonyaAnkara kara yolunun 66'ncı kilometresinde meydana geldi.
Şükrü Okatan yönetimindeki KHD 4492 Avusturya plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp önce refüje çarptı. Daha sonra karşı şeride geçen otomobil, Ahmet Yaşar, Hasan Ünlü ve Serhat Nilüfer'ün kullandığı 3 araca çarptı. Kazada Ayşe Yaşar olay yerinde hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. İhbarla sağlık ekipleri, 6 kişiyi Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya DHA
2022-08-14 16:44:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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