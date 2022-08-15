Yurt İşverenleri Sendikası: KYK, özel yurtlardan hizmet satın alarak, merdiven altlarını önleyebilir



KONYA, (DHA)- TÜM Yurt İşverenleri Sendikası (TÜYİSEN) Başkanı Ahmet Baydar, Kredi Yurtlar Kurumu'nun (KYK) denetimindeki özel yurtların fiyatlarının mayıs ayı enflasyon rakamına göre artırıldığını belirterek, "Kredi Yurtlar Kurumu'nca özel öğrenci yurtlarından hizmet satın almayla; öğrencilerin açıkta kalmamaları sağlandığı gibi, merdiven altı barınma hizmet veren yerlerin faaliyetinin önü kesilmiş, veli ve öğrencilerin mağdur olmaları önlenmiş olacaktır" diye konuştu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla öğrencilerde üniversite ve yurtlara kayıt telaşı başladı. Tüm Yurt İşverenleri Sendikası (TÜYİSEN) Başkanı Ahmet Baydar, geçen yıllara göre Kredi Yurtlar Kurumu'nun yatak kapasitesinde artış olduğunu belirtti. Özel yurtların fiyatlarında fahiş artış olmadığını da ifade eden Baydar, "Halen faaliyet göstermeye devam eden özel öğrenci yurtlarının fiyat artışları ise fahiş olmayıp bağlı oldukları yönetmeliğin izin verdiği 2022 / Mayıs ayı enflasyon rakamı oranında artmıştır'' dedi.

TÜYİSEN olarak öğrencilerin barınma sorunlarıyla ilgili önerilerinin olduğunu kaydeden Baydar, şunları söyledi:

"Kredi Yurtlar Kurumu'nca özel öğrenci yurtlarından hizmet satın alma yönteminin devreye sokulmasıyla; öğrencilerin açıkta kalmamaları sağlandığı gibi, kaçak faaliyet gösteren merdiven altı barınma hizmeti veren yerlerin faaliyet göstermelerinin önü kesilmiş, kayıt dışılığın önüne geçilerek veli ve öğrencilerin mağdur olmaları önlenmiş olacaktır. Kayıt döneminde oluşacak yoğunluğun, bir krize dönüşme olasılığı vardır. Yine aynı yöntemin devreye sokulmasıyla özel öğrenci yurtlarının mevcut 300 bini aşan yatak kapasitesi devreye alınıp olası barınma sorununu ortadan kaldıracaktır. Öğrencilerimiz, güvenlik açısından riskli grupların etkisinden uzaklaştırılarak devlet denetimindeki yurtların çatısı altında toplanmış olacaktır. Böylece özel öğrenci yurtlarının ayakta kalmasına destek verilirken istihdam yaratılması ve vergi kaybının önüne geçilmesine de önemli bir katkı sağlanmış olacaktır.'' (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya DHA

2022-08-15 12:25:18



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