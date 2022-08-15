Para Masa Tenisi'nde 3 altın madalya da Türkiye´nin oldu



KONYA, (DHA) Konya'da devam eden 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda Para Masa Tenisi takım şampiyonları belli oldu. Kadınlar kategori 9-10, erkekler kategori 4, erkekler kategori 5´te yapılan maçların ardından 3 altın madalya da Türkiye´nin oldu.

Kadınlar Kategori 9-10´da Merve Cansu Demir, Neslihan Kavas ve Ümran Ertiş´ten oluşan Türkiye, rakiplerine set vermeden şampiyon olurken; İran gümüş madalya, Azerbaycan ile Tacikistan ise bronz madalya kazandı.

Erkekler kategori 4´te Abdullah Öztürk, Nesim Turan ve Süleyman Vural´dan oluşan Türkiye Para Masa Tenisi takımı şampiyon oldu. Bu kategoride İran gümüş madalya kazanırken; Pakistan ile Özbekistan takımları bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler kategori 5´te de altın madalya Türkiye´nin oldu. Ali Öztürk, Hamza Çalışkan ve Ahmet Nihat Yıldırım Türkiye, bütün maçlarını kazanarak şampiyon olurken; İran gümüş, Filistin de bronz madalya kazandı. (DHA)

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2022-08-15 15:44:25



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