Para Masa Tenisi'nde 3 altın madalya da Türkiye´nin oldu

KONYA, (DHA) Konya'da devam eden 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda Para Masa Tenisi takım şampiyonları belli oldu. Kadınlar kategori 9-10, erkekler kategori 4, erkekler kategori 5´te yapılan maçların ardından 3 altın madalya da Türkiye´nin oldu.
Kadınlar Kategori 9-10´da Merve Cansu Demir, Neslihan Kavas ve Ümran Ertiş´ten oluşan Türkiye, rakiplerine set vermeden şampiyon olurken; İran gümüş madalya, Azerbaycan ile Tacikistan ise bronz madalya kazandı.
Erkekler kategori 4´te Abdullah Öztürk, Nesim Turan ve Süleyman Vural´dan oluşan Türkiye Para Masa Tenisi takımı şampiyon oldu. Bu kategoride İran gümüş madalya kazanırken; Pakistan ile Özbekistan takımları bronz madalyanın sahibi oldu.
Erkekler kategori 5´te de altın madalya Türkiye´nin oldu. Ali Öztürk, Hamza Çalışkan ve Ahmet Nihat Yıldırım Türkiye, bütün maçlarını kazanarak şampiyon olurken; İran gümüş, Filistin de bronz madalya kazandı. (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Konya DHA
2022-08-15 15:44:25
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