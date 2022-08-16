Futbolda İslami Dayanışma Oyunları şampiyonu Türkiye

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KONYA,(DHA) Konya'da devam eden 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda futbolda şampiyon Türkiye oldu.

Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadı'nda oynanan finalde Suudi Arabistan ile karşılaşan milliler, 26'ncı dakikada Metehan'ın attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Suudi Arabistan'ın gümüş madalya aldığı maçı Suudi Prensi Abdülaziz bin Türki el-Faysal ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu birlikte izledi.(DHA)

DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez DHA

2022-08-16 21:49:02



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