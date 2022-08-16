Bakan Kasapoğlu, sahnede ezgi seslendirdi



Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya´da düzenlenen 5. İslami Dayanışma oyunları kapsamında `İz Bırakan Ezgiler´ konserinde sanatçılarla birlikte sahnede ezgi seslendirdi.

5. İslami Dayanışma Oyunları kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen `İz Bırakan Ezgiler´ konseri, Kılıçarslan Şehir Meydanı´nda gerçekleştirildi. Konsere katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konseri bir süre vatandaşların arasında izledi. 12 ezgi sanatçısının katıldığı konserde, sahneye davet edilen Bakan Kasapoğlu, "54 İslam ülkesinden binlerce sporcuyla bu güzel şehirde dostluk köprülerini, gönül köprülerini kurma imkanını bu güzel atmosferle sağlıyoruz. Güzel ev sahipliğiniz için, gönül zenginliğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Birbirinden kıymetli sanatçı dostlarımıza hem bakanlığımız adına hem sizler adına gönülden teşekkür ediyorum. Sizlere de bu geceyi muhteşem kıldığınız için şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah sizlerle bu gönül buluşmalarımıza gerek Konya'mızda gerekse diğer illerimizde Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak devam edeceğiz" dedi.

Bakan Kasapoğlu, daha sonra konsere katılan 12 sanatçıyla birlikte sahnede ezgi seslendirdi.(DHA) DHA-Politika Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ

2022-08-16 23:01:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.