Otomobille drifte 9 bin lira ceza



Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA´da, otomobille drift yapan Hurşit K.'ye (24) 9 bin 125 lira ceza uygulanırken, ehliyetine de 2 ay süreyle el koyuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drift görüntülerini ihbar olarak değerlendirerek harekete geçip, sürücünün Hurşit K. olduğunu tespit etti. Ekipler, ihbar eden kişinin cep telefonu kamerası görüntülerinden aracın plakasını da belirledi. Hurşit K.'ye 9 bin 125 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 2 ay süreyle el koyuldu. Hurşit K., 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-08-17 11:25:09



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