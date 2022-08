Bakan Kasapoğlu: Türkiye tarih yazdı

Hasan DÖNMEZ Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA, (DHA) Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye hem bir ev sahibi olarak, bu organizasyonda tarihi yazdı. Hem de sporcularımız kazandıkları madalyalarla pek çok uluslararası organizasyonun üstünde madalyayla rekorlarla ayrı bir tarih yazdılar. Ben sporcularımızı tebrik ediyorum. Biz ülke olarak hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda iddia sahibiyiz artık. Türkiye 21 önceki Türkiye değil, Türkiye vizyonuyla ortaya koyduğu siyaset anlayışıyla, değerleriyle konulara gündeme yaklaşımıyla bir marka ülke ve sporda da gençlikte de hamdolsun bu çabamızı her geçen gün yukarıya taşıyoruz" dedi.

5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın bitimine 1 gün kala Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay´a teşekkür ziyaretinde bulundu. Başkan Altay, şehre kazandırılan tesisler ve organizasyon için Bakan Kasapoğlu´na teşekkür etti.

2022 yılının en kapsamlı spor organizasyonunun Konya´da gerçekleştirildiğini ifade eden Bakan Kasapoğlu, "2022 yılının en kapsamlı spor organizasyonunu Konya'mızda gerçekleştiriyoruz. 3 yıllık bir çalışma süreci ve bugün ve yarınla birlikte hamdolsun başarıyla nihayetlenecek. Çok büyük emek var. Çaba var, iş birliği var ve neticesinde de Allah'a şükürler olsun. Mükemmel bir organizasyon var. Bu emeğin ardında pek çok kurum, kuruluş var ama en önemlilerinden birindeyiz. Teşekkür ziyareti için sayın başkanımıza, değerli ekibine katkıları için teşekkür ediyorum." dedi.

"YENİ TESİSLER ULUSLARARASI ARENALARA AÇIK OLACAK"

5'inci İslami Dayanışma Oyunları için kentte yapılan tesislerin birçok organizasyona ev sahipliği yapması dışında sporcu yetiştirme merkezleri haline de geleceğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Bu süreçte inşa edilen, yeni kazandırılan tesislerle birlikte bu altyapı bundan sonra da inşallah hem ev sahipliği olarak organizasyonlarda, hem antrenman merkezi olarak, kamp merkezi olarak, uluslararası arenasına açık olacak ve bununla birlikte de tabii Konya'mızın gençlerini o yetenekli gençleri bu tesislerden yetiştirmeye yeni yıldızları da birer birer keşfetmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"TÜRKİYE BU ORGANİZASYONDA TARİH YAZDI"

Bakan Kasapoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye hem bir ev sahibi olarak bu organizasyonda tarih yazdı hem de sporcularımız kazandıkları madalyalarla pek çok uluslararası organizasyonun üstünde madalyayla rekorlarla ayrı bir tarih yazdılar. Ben sporcularımızı tebrik ediyorum. Biz ülke olarak hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda iddia sahibiyiz artık. Türkiye 21 önceki Türkiye değil, Türkiye vizyonuyla ortaya koyduğu siyaset anlayışıyla, değerleriyle konulara gündeme yaklaşımıyla bir marka ülke ve sporda da gençlikte de hamdolsun bu çabamızı her geçen gün yukarıya taşıyoruz."

