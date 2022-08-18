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Aracın bagaj kapağında, torba içinde yeni doğmuş bebek bulundu

DHA

Aracın bagaj kapağında, torba içinde yeni doğmuş bebek bulundu


Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)- KONYA´da, park halindeki otomobilin bagaj kapağı üzerinde, bez torba içinde yeni doğmuş kız bebek bulundu. Kaldırıldığı hastanede hipotermi geçirdiği belirlenen bebek, tedaviye alındı. Bebeği bırakan kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı. 
Olay, saat 08.30 sıralarında, Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Defne Sokak´ta meydana geldi. Park halindeki otomobilin bagaj kapağı üzerindeki bez torba içinde yeni doğmuş kız bebeği görenler, polise haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hemen alınan bebek, ambulansla Konya Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Yapılan ilk tetkiklerde hipotermiye maruz kaldığı belirlenen kız bebeğin, 2 kilo 460 gram ağırlığında olduğu tespit edildi.
'SAĞLIĞI İYİ'
Bebeği muayene eden Dr. Ramazan Keçeci, "Miadında doğduğunu tahmin ettiğimiz bebeğimiz geldiğinde tabi biraz da hipotermiye maruz kalmıştı ve uygunsuz koşullarda göbeği bağlanmıştı. Biz gerekli ilk müdahaleleri yaptıktan sonra bebeğimizi muayene ettik. Şu an sağlığı, geldiğine göre daha iyi durumda. Tabi birtakım incelemeler yapacağız ve tetkikler planlayacağız. Sonrasında inşallah sosyal hizmetlerle de görüşüp bebeğimizi daha sağlıklı bir yuvaya kavuşmasını sağlayacağız. Şu an için bebeğimiz iyi, vücut ısısı normale geldi ve beslenebiliyor ama şu an için ekstra çok fazla bir tedaviye ihtiyacı yok gözüküyor bebeğimizin" dedi.
Polis ekipleri, bebeği sokağa bırakan kişi ya da kişileri belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-08-18 13:12:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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