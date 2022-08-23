Konya´da minibüsün çarptığı kadın öldü, sürücü yaralı

Atilla ATMACA/ KONYA, (DHA)KONYA'nın Ereğli ilçesinde, yol kenarında yürürken minibüsün çarptığı Emine Duyar (54) hayatını kaybetti, sürücü F.A. ise yaralandı.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Ereğli-Halkapınar yolu Çömlekçi Mahallesi'nde meydana geldi. F.A.'nın kullandığı 35 AP 2282 plakalı minibüs, yol kenarında yürüyen Emine Duyar´a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Duyar, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Emine Duyar´ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü F.A. da ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Emine Duyar´ın cansız bedeni ise aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA
2022-08-23 10:20:18
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