Polise çarpıp kaçtı, yakalanınca alkollü olduğunu söyledi



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- KONYA'da, 'dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle polis memuruna çarparak kaçan Oğuzhan Ahmet Boran (24), yakalandı. Olay sırasında 1,15 promil alkollü olduğu belirlenen ve bu nedenle kaçtığını söyleyen Boran tutuklandı. Boran'ın daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu tespit edildi.

Selçuklu ilçesinde polisler, durumundan şüphelendikleri 42 FHD 08 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, otomobiliyle Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'nde görevli Ahmet Dağ'a çarpıp kaçtı. Yaralı polis memuru kaza yerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Şüphelileri takibe alan polis ekipleri, aracı park halinde buldu. Çevrede yapılan araştırmada, araç sahibinin oğlu olan sürücü Oğuzhan Ahmet Boran yakalandı. Boran'ın 1,15 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şüphelinin ilk ifadesinde, "Alkollü olduğum için polis kontrolünden kaçtım" dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Suçunu itiraf eden Oğuzhan Ahmet Boran ile olay sırasında yanındaki arkadaşları Feridun Eryiğit (36) ve Hasan İnal (34) da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Boran, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Oğuzhan Ahmet Boran'a 'dur ikazına uymamak', 'kaza yerini terk etmek' ve 'alkollü araç kullanmak' suçlarından da toplam 3 bin 600 lira ceza kesildi. Boran'ın ehliyetine süresiz el konuldu. Şüphelinin 2 arkadaşı serbest bırakıldı.

Polis memuru Ahmet Dağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-08-24 12:13:29



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