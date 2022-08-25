Konya'da 6 milyon kaçak makaron ele geçirildi

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Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)- KONYA'da polis ekipleri, kamyonun kasasında 6 milyon 200 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolünde, kamyonu şüphe üzerine durdurdu. Kamyondaki aramada, kasada 1 milyon 750 bin lira değerinde 6 milyon 200 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-08-25 10:14:38



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