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Konya'da 6 milyon kaçak makaron ele geçirildi

DHA

Konya'da 6 milyon kaçak makaron ele geçirildi


Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)- KONYA'da polis ekipleri, kamyonun kasasında 6 milyon 200 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi. 
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolünde, kamyonu şüphe üzerine durdurdu. Kamyondaki aramada, kasada 1 milyon 750 bin lira değerinde 6 milyon 200 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-08-25 10:14:38

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