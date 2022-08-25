MEDAŞ, dijital dönüşümüne kamulaştırma süreçlerini de dahil edecek



KONYA,(DHA) Meram Elektrik Dağıtım A.Ş (MEDAŞ) tüm kamulaştırma süreçlerinin yürütüleceği tek sistem olan Kamulaştırma Bilgi Sistemi Projesi için NETCAD ile yazılım sözleşmesi imzaladı. Projeyle kamulaştırma projelerinin tek sistemde kayıt ve takibinin yapılabilmesi hedefleniyor. MEDAŞ Genel Müdürlüğünde gerçekleşen imza töreninde MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş ve NETCAD Eş Genel Müdürü Deniz Şanan hazır bulundu. Uçmazbaş ve Şaran yaptıkları konuşmalarda iş birliğine çok önem verdiklerini ve Kamulaştırma Bilgi Sistemi Projesi'nin diğer elektrik dağıtım şirketlerine örnek olacağına inandıklarını ifade etti. TEK SİSTEMDE KAYIT VE TAKİP YAPILABİLECEKHayata geçirilecek programın kullanımına bu yılın sonunda başlanması planlanıyor. Bu proje ile kamulaştırma projelerinin tek sistemde kayıt ve takibinin yapılabilmesi, üretilen kamulaştırma projelerinin süreç yönetimine aktarılması, kamulaştırma projeleri arasındaki veri alışverişinin sağlanması, entegrasyonlar ile yazışmaların ilgili projelerle ilişkilendirilmesi, matbu yazışmaların yapılması, kamulaştırmaya konu olan ödemelerin gerçekleşmesi ve tüm bunların raporlanması amaçlanıyor. DHA-Bilim Teknoloji Türkiye-Konya / Merkez DHA

2022-08-25 15:55:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.