Uyuşturucuyu guaj boya tüplerine saklamışlar

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da, operasyon yapılan markette guaj boya tüplerine saklanmış metamfetamin, eroin ve esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi Karlıbel Caddesi'ndeki markette uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisini alıp operasyon düzenledi. Kırtasiye raflarında arama yapan ekipler, guaj boya tüplerinin alt kısımlarında küçük kesikler olduğunu fark etti. Tüplerin içine bakan ekipler, boyaların içine saklanmış 25 gram metamfetamin ele geçirdi. Ayrıca markette 16 gram eroin, bir miktar esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Olayla ilgili market sahibi Şükrü Aydın (38) ve yanında çalışan Seyit Ahmet Sayar (32) gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-08-27 11:56:57



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